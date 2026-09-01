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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة نظافة في الغردقة.. رفع المخلفات الزراعية وتحسين المظهر الحضاري للشوارع

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر حملاتها الميدانية لرفع مستوى النظافة بمدينة الغردقة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الارتقاء بالمظهر العام والحفاظ على البيئة وتحسين الصورة البصرية بمختلف المناطق.

وشهدت عدة مناطق بالمدينة حملات مكثفة شاركت فيها إدارة المخلفات الصلبة وإدارة البيئة بالمحافظة، إلى جانب حيّي شمال وجنوب الغردقة وجمعية «هيبكا»، حيث تم الدفع بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل لرفع القمامة والمخلفات الزراعية والتراكمات، مع تنظيف الشوارع الجانبية وتحسين مستوى النظافة بالمناطق السكنية.

وامتدت الأعمال إلى محيط المربعات السكنية والمساحات الخضراء، مع رفع نواتج أعمال التطهير والمخلفات الزراعية أولًا بأول، للحد من تراكمها وما قد ينتج عنها من انتشار الحشرات والقوارض.

وتضمنت الحملة تنفيذ أعمال توعية للمواطنين وأصحاب المحال التجارية، والتأكيد على أهمية الالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة، ووضع حاويات القمامة أمام المنشآت، بما يساعد في الحفاظ على نظافة الشوارع والحد من السلوكيات التي تؤثر على المظهر الحضاري.

وشملت الأعمال دهان وتجديد صناديق القمامة واستبدال الصناديق التالفة، ضمن جهود رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الشكل العام للمناطق التي تشهد كثافة سكانية وحركة يومية.

وأكدت المحافظة استمرار المتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف مناطق الغردقة، مع تكثيف المرور الميداني والتعامل السريع مع أي تراكمات، بما يحافظ على البيئة ويعزز الصورة الحضارية للمدينة.

تأتي هذه التحركات ضمن خطة متكاملة للارتقاء بمستوى النظافة، والقضاء على مصادر التلوث والتشوه البصري، والحفاظ على المظهر اللائق بمدينة الغردقة باعتبارها واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر.

البحر الاحمر الغردقة محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة

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