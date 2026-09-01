خطة جديدة لتطوير الطرق ومواجهة الزحام بالنقل الذكي في الإسكندرية

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة التنقل الحضري المستدام بالمحافظة، في إطار إعداد رؤية متكاملة ومستدامة للنقل بالإسكندرية، بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق والفريق الاستشاري المكون من مكتب لوجيت الاستشاري ومعهد سياسة النقل والتنمية.

دمج وسائل النقل المختلفة

وأكد المحافظ أن الاجتماع يعد حجر الأساس لمرحلة جديدة من مشروع تطوير منظومة النقل الحضري بالإسكندرية، مشددًا على أهمية مشاركة الكوادر الهندسية والفنية بالمحافظة خلال فترة إعداد هذه الدراسة ومراجعة مخرجاتها، بما يضمن دمج وسائل النقل المختلفة بالمدينة وربطها بالاحتياجات الفعلية للمواطنين، وقابليتها للتنفيذ والتطوير مستقبلًا.

وناقش الاجتماع تحديات التنقل بالمدينة واحتياجات الفئات المختلفة من المواطنين، بما في ذلك السيدات، وذوي الهمم، ورجال الأعمال، ومشغلي خدمات النقل، كما ناقش أيضًا إعادة هيكلة شبكة النقل العام بما يحقق التكامل بين مختلف وسائل النقل، وعلى رأسها المترو والترام، من خلال إعادة تخطيط خطوط الأتوبيسات ووسائل النقل المغذية للمحاور ومحطات النقل الجماعي، بما يسهل انتقال المواطنين بين الوسائل المختلفة ويعظم الاستفادة من مشروعات النقل الحالية والمستقبلية بالمحافظة.

استعراض التقرير التشخيصي لمنظومة النقل

كما تم استعراض التقرير التشخيصي لمنظومة النقل الحضري، باعتباره الأساس للمراحل التالية من الدراسة، من خلال تحديد التحديات وترتيب الأولويات، تمهيدًا لإعداد الرؤية والأهداف والسيناريوهات المستقبلية ومشروعات التنفيذ المقترحة.

وتناول الاجتماع تطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، ومراعاة احتياجات الحركة المستقبلية والتوسعات العمرانية، إلى جانب تحسين محيط محطات النقل الجماعي وحركة المشاة وتوفير وسائل الربط والتغذية اللازمة.

كما ناقش الحضور تطوير منظومة النقل الذكي وإدارة الحركة المرورية، والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات الحديثة في رفع كفاءة التشغيل وتحسين السلامة وتقليل الازدحام.

وشدد المحافظ على ضرورة البدء في الإجراءات التي يمكن تنفيذها بالتوازي مع إعداد الدراسة، وعدم انتظار انتهاء جميع مراحل المشروع، خاصة ما يتعلق بتحسين الربط بالمحطات وتنظيم خطوط النقل العام ورفع كفاءة الحركة.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون من خلال تشكيل مجموعة الخبراء الخاصة بالمحافظة والتي تضم الكوادر المتخصصة والجهات المعنية، لمتابعة مراحل الدراسة ومراجعة مخرجاتها وتوفير البيانات اللازمة.

وتستهدف الدراسة إعداد رؤية متكاملة للنقل الحضري المستدام بالإسكندرية، ترتكز على التكامل بين المترو والترام ووسائل النقل العام، وتطوير شبكة الطرق والمحاور والنقل الذكي، بما يساهم في تيسير حركة المواطنين، وتقليل الاعتماد على وسائل النقل غير المنظمة، وتحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس باولو هويمانيس، قائد الفريق الاستشاري، والدكتور أشرف حامد، خبير دولي لأنظمة النقل والتنقل النشط، والمهندس رفيق يني، مسئول أول أنظمة النقل، والدكتورة سالي الديب، أستاذ مساعد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمنسق العام للمشروع بالإسكندرية، والمهندس أكرم سامي، الهيئة القومية للأنفاق، واللواء أحمد شعبان، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، والمقدم ياسر قاسم، مرور الإسكندرية، والمهندسة هند مصطفى، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية، ومينا عاطف، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، والمهندسة نهى خليفة، رئيس مركز ومدينة برج العرب، ومحمد فتحي، رئيس حي العامرية ثان، والمهندسة إيمان جابر، رئيس حي العامرية أول، وليد مرسي، رئيس حي المنتزه أول، والمهندسة إيمان عباس، رئيس حي وسط.