كيف أداوم على ذكر الله وسط مشاغل الحياة؟

بعض الأحيان يكثر الانشغال بالدنيا ومشكلات الحياة والضغوطات النفسية، فينشغل الناس عن ذكر الله، والله سبحانه وتعالى أولى اهتمامًا كبيرًا للذكر بعد الصلاة المفروضة، كما قال في القرآن الكريم "فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم"، وذكر الله يُريح القلوب ويُزيل الهموم ويجعل القلب دائمًا معلقًا بالله عز وجل ويصرف الشيطان، لذا يقدم موقع "صدى البلد" روشتة من 3 خطوات للمحافظة على ذكر الله وسط مشاغل الحياة .

كيفية المحافظة على ذكر الله

1- الصلوات الخمس في وقتها، لأنها الفرائض، والفرائض أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه عَزَّ وَجَلَّ، وأثقل ما يوضَع في ميزانه، ويا حبذا في المسجد، لتقطع صلتك القلبية بالدنيا خمس مرات، وتفرِّغه للآخرة.

2- أذكار الصباح والمساء.. المعوذتان وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة واستغفار مائة مرة والصلاة على النبي ﷺ عشر مرات، وهذه لا تأخذ منك سوى دقائق، لكنها تحفظ عليك حيوية قلبك.

3- وِرْد ثابت من القرآن في وقت ثابت من اليوم، ولا تتخل عنه أبدًا مهما كانت أشغالك.

فوائد ذكر الله

1) زيادة الثقة بالنفس ومزيد من السعادة

2) الأذكار تضاعف أجور الأعمال الصالحة

3) المساعدة على النوم لمن يعاني من اضطرابات النوم

4) التخلص من الخوف والقلق والتوتر

5) تنشيط خلايا الجسم

6) التخلص من هموم الحياة والغم والحزن

7) الفرح برحمة الله تعالى والتفاؤل والاستبشار.

كيفية المداومة على ذكر الله

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه "في بعض الأحيان يكثر الانشغال بالدنيا ومشكلات الحياة، فينشغل الناس عن الذكر، فماذا نفعل؟".

ونصح المفتي السابق بفعل شيئين للمداومة على الأذكار، الأول: أن نذكر ولو قليلا، ولكن بديمومة" أحب الأعمال إلي الله أدومها وإن قل"، ولذلك استغفر مائة مرة (تأخذ حوالي 4 دقائق أو 5 دقائق) أقول (لا إله إلا الله) مائة مرة، أصلي علي سيدنا النبي - ﷺ - مائة مرة، أفعل هذا في الصباح وفي المساء فقط لا غير ولكن أداوم عليه، إذًا المشكلة الآن هي الديمومة علي الذكر ولو كان قليلا, وهذا يكون بالهمة والمتابعة حتى نجد هذه العبادة تستقر عند الإنسان حتى تتحول إلى جزء من برنامجه اليومي، فإذا تحولت إلي جزء من برنامجه اليومي فلن يتركها، ويظل دائما متشوقا إليها، وذلك مع الديمومة.

وأضاف جمعة، في بيان له: "وثاني ما نفعله، أن نجعل ذكر الله في حياتنا، عندما نأكل أو نشرب نقول: باسم الله. وعندما ننتهي نقول: الحمد لله. وعندما نخرج في الصباح نقول: باسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي أشياء بسيطة، وفي أماكن كثيرة، عندما أدخل المسجد أقول: اللهم أفتح لي أبواب رحمتك.

وعندما أخرج أقول: اللهم أفتح لنا أبواب فضلك، كلمات بسيطة جدا، عندما أخرج من الحمام أقول: غفرانك، كلمة واحدة فقط, ولكنها تجعل للإنسان صلة مع الله".

وتابع: "إذا فعلنا ذلك لعدة أيام متعاقبة وبانتظام سنتغلب على النسيان واللهو والانشغال".