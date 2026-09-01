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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عشبة غير متوقعة تمنع التوتر والقلق وتعالج آلام الرضاعة الطبيعية

التوتر
التوتر
اسماء محمد

يعد النعناع من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من المشكلات الصحية والأمراض.

ووفقا لموقع فارم ايزي نكشف لكم مجموعة من الفوائد التى لا يعرفها كثيرون عن النعناع.

يعزز المناعة 

يُعدّ النعناع غنياً بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تُعزز المناعة تُساعد هذه الفيتامينات النباتية على حماية الخلايا من التلف. كما يُمكن لأوراق النعناع أن تمنع تكوّن الأورام عن طريق تثبيط بعض الإنزيمات . 

تقليل التوتر والقلق 

يُعدّ النعناع عنصراً أساسياً في العلاج بالروائح العطرية. فرائحته القوية والمنعشة تُساعد على تخفيف التوتر وتهدئة الذهن. باستنشاق منقوع النعناع، قد تشعر براحة فورية. 

قد تجد أنه من المفيد إضافة النعناع إلى الشاي، أو استخدام مستخلص النعناع في جهاز تبخير، أو أخذ حمام بالنعناع للتخفيف الفوري من التوتر والقلق .

تخفيف آلام الرضاعة الطبيعية

تعاني الأمهات المرضعات عادةً من تشقق الحلمات والتهابها، مما قد يجعل الرضاعة الطبيعية مؤلمة وصعبة، ووقد وجدت دراسات سريرية أن استخدام زيت النعناع العطري مفيد في تخفيف الألم وعلاج التهاب الحلمات وتشققها.

النعناع التوتر القلق زيت النعناع المناعة الام الرضاعة

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