قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تصعد الضغط المالي على إيران.. بنك جديد على قائمة العقوبات خلال أيام
قصف أوكراني يستهدف منشآت نفطية وطاقية في روسيا
ضبط 700 كيلو دجاج نافق داخل تروسيكل بالفيوم قبل تداولها بالأسواق
رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا
استعدادات مكثفة في الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد .. معارض «أهلًا مدارس» بأسعار مخفضة
وظيفة سائق مترو.. الشروط المطلوبة وطريقة التقديم
واشنطن تفتح باب صفقة عسكرية ضخمة مع بغداد
سعر الدولار يتجاوز 51 جنيهًا في البنوك مع ختام الثلاثاء
مصر وبوركينا فاسو.. شراكة تتسع من مكافحة الإرهاب إلى التنمية والاستثمار
التعدي على أعضاء حملة تنفيذ قرار غلق مقهى مخالف ببني مزار في المنيا| تفاصيل
1309 مشروعات و19 ألف سرير جديد.. 403 مليارات جنيه تعيد رسم خريطة الصحة في مصر
روفيدا فتحي تحصد ميداليتين في رفع الأثقال بدورة البحر المتوسط 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادية بحماة الوطن : العلاقات المصرية الصينية نموذج للشراكة التاريخية

المستشارة ماريان شحاتة
المستشارة ماريان شحاتة
محمد الشعراوي

قالت المستشارة ماريان شحاتة، أمين الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل محطة مهمة وفارقة في مسار العلاقات المصرية الصينية، ورسالة واضحة تعكس قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وبكين، مشيرة إلى أن تزامن الزيارة مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمنحها أهمية سياسية واقتصادية وتاريخية بالغة.

وأكدت ماريان شحاتة، في بيان لها اليوم، أن العلاقات المصرية الصينية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتفاهم المتبادل، وشهدت على مدار العقود الماضية تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، بما يعكس حرص قيادتي البلدين على مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، والانتقال بالعلاقات إلى آفاق أوسع وأكثر شمولًا.

وأوضحت، القيادية بحزب حماة الوطن، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، ومتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرم بين البلدين عام 2014، فضلًا عن تعزيز التشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فتح آفاق واسعة أمام الشراكة المصرية الصينية

وأضافت، شحاته أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لفتح آفاق واسعة أمام الشراكة المصرية الصينية، خاصة في مجالات الاستثمار والصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، ويفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص العمل ودفع معدلات النمو الاقتصادي.

وشددت ماريان شحاتة، على أن أهمية الزيارة تتجاوز البعد البروتوكولي، لتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العملي بين البلدين، مؤكدة أن تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات واستثمارات وشراكات اقتصادية طويلة الأجل سيكون من أبرز النتائج التي يمكن البناء عليها، بما يخدم الاقتصاد المصري ويعزز المصالح المشتركة بين القاهرة وبكين.

وأشارت شحاته ، إلى أن الزيارة تعكس أيضًا توجه الدولة المصرية القائم على الانفتاح المتوازن على مختلف القوى الدولية، وتنويع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا العالمية، ويدعم أهدافها التنموية، ويحقق مردودًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني والمواطن المصري.

وأكدت أمين الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد أن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز التنسيق بين البلدين بشأن الملفات والقضايا التي تحظى باهتمام مشترك، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات متشابكة تتطلب مزيدًا من التنسيق والحوار والتعاون.

واختتمت المستشارة ماريان شحاتة بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد المكانة التي تحظى بها العلاقات المصرية الصينية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة والاحترام والتعاون، بما يعزز العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والصيني، ويدعم تطلعات البلدين نحو مزيد من التنمية والاستقرار والازدهار.

المستشارة ماريان شحاتة حماة الوطن حزب حماة الوطن الرئيس الصيني شي جين بينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

المتهمة

حركات خادشة .. القبض على سيدة ضربت فتاة ذاخل ميكروباص بالدقهلية

المتهمة

حركات خادشة وألفاظ خارجة.. القبض على فتاة نشرت فيديوهات خادشة بالدقهلية

التيك توك

التحفظ على هاتف صانعة محتوى في بدر لنشر فيديوهات خادشة للحياء

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

لبشرة ناصعة.. كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا

كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا
كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا
كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جديدة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد