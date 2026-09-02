بتنامي والتكييف شغال؟ .. 5 أخطاء تخليكي تصحي تعبانة

مع ارتفاع درجات الحرارة، أصبح النوم والتكييف يعمل طوال الليل عادة أساسية لدى كثير من الأشخاص، لكن البعض يستيقظ في الصباح وهو يشعر بالتعب أو الصداع أو جفاف الحلق، رغم الحصول على عدد ساعات كافٍ من النوم.

وفي كثير من الحالات، لا يكون السبب هو تشغيل التكييف نفسه، وإنما طريقة استخدامه أثناء النوم، بداية من درجة الحرارة ووصولًا إلى اتجاه الهواء ونظافة الفلاتر، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. ضبط التكييف على درجة حرارة منخفضة جدًا

من أكثر الأخطاء شيوعًا ضبط التكييف على درجة حرارة شديدة الانخفاض بهدف الحصول على نوم أكثر راحة.

لكن الانتقال من جو شديد الحرارة إلى غرفة شديدة البرودة قد يجعل الجسم يشعر بعدم الراحة، كما أن البرودة الزائدة قد تسبب جفاف الأنف والحلق لدى بعض الأشخاص.

لذلك يفضل اختيار درجة حرارة معتدلة ومريحة بدلًا من تشغيل الجهاز على أقل درجة طوال الليل.

2. توجيه الهواء مباشرة إلى الجسم

النوم أمام تيار الهواء المباشر من الأخطاء التي قد تجعل الاستيقاظ أكثر إزعاجًا، خاصة إذا كان الهواء البارد يصل باستمرار إلى الوجه أو الرقبة.

الأفضل توجيه الهواء إلى أعلى أو إلى أحد جوانب الغرفة حتى ينتشر الهواء البارد بصورة أكثر توازنًا، بدل تعرض الجسم لتيار مباشر طوال ساعات النوم.

3. إهمال تنظيف فلتر التكييف

قد يعمل التكييف بصورة طبيعية، لكن الفلاتر المتسخة يمكن أن تؤثر في جودة الهواء داخل الغرفة، خصوصًا إذا لم يتم تنظيفها بانتظام.

وتراكم الغبار والأتربة داخل الفلاتر قد يكون أكثر إزعاجًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الغبار أو مشكلات تنفسية.

لذلك يجب تنظيف فلاتر التكييف وفق تعليمات الشركة المصنعة، مع الاهتمام بالصيانة الدورية للجهاز.

4. النوم في غرفة جافة جدًا

التكييف لا يبرد الهواء فقط، وإنما يمكن أن يقلل من نسبة الرطوبة في الغرفة، وهو ما قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى الشعور بجفاف الحلق أو الأنف أو الجلد عند الاستيقاظ.

وإذا لاحظتِ تكرار هذه المشكلة، راقبي مستوى الرطوبة في الغرفة وتجنبي جعلها شديدة الجفاف، مع الاهتمام بشرب كمية مناسبة من المياه خلال اليوم.

5. إغلاق الغرفة بإحكام دون تهوية مناسبة

غرفة النوم المغلقة لفترات طويلة مع تشغيل التكييف قد تصبح غير مريحة إذا لم تكن هناك تهوية مناسبة أو إذا كان الجهاز يحتاج إلى صيانة.

ويفضل الاهتمام بتهوية المنزل والغرفة بصورة منتظمة عندما يكون ذلك ممكنًا، إلى جانب التأكد من أن التكييف يعمل بكفاءة وأن فلاتره نظيفة.

هل النوم أمام التكييف مضر؟

تشغيل التكييف أثناء النوم ليس ضارًا في حد ذاته، ويمكن استخدامه بأمان إذا كانت درجة الحرارة مناسبة، والهواء غير موجه مباشرة إلى الجسم، والجهاز نظيف ويخضع للصيانة.

أما إذا كان الشخص يستيقظ بشكل متكرر وهو يعاني من صداع شديد أو ضيق في التنفس أو أعراض مستمرة، فلا ينبغي افتراض أن التكييف هو السبب الوحيد، ومن الأفضل استشارة الطبيب لمعرفة السبب.

نصائح لنوم أفضل مع التكييف

للحصول على نوم أكثر راحة، اضبطي درجة حرارة معتدلة، ووجهي الهواء بعيدًا عن السرير، ونظفي الفلاتر بانتظام، واحرصي على عدم جعل الغرفة شديدة الجفاف.

كما يمكن استخدام خاصية Sleep أو وضع النوم الموجودة في بعض أجهزة التكييف، والتي تعمل على تعديل التشغيل تدريجيًا أثناء الليل وفق إعدادات الجهاز.