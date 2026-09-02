مطار الغردقة يستقبل 107 رحلات دولية اليوم.. تدفق مستمر للسائحين

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، نحو 107 رحلات طيران دولية قادمة من عدد من الأسواق السياحية المختلفة، وعلى متنها آلاف السائحين من جنسيات متعددة، في ظل استمرار انتظام حركة الوصول بالمطار.

وتعكس حركة الطيران الوافدة استمرار الإقبال على مدينة الغردقة، التي تعد من أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر الأحمر، مع تواصل رحلات الوصول القادمة من الأسواق الخارجية.

ومن المنتظر أن تتوافد أعداد جديدة من السائحين على الفنادق والمنتجعات السياحية خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع حركة الرحلات الدولية المجدولة على مدار اليوم.

وتواصل الأجهزة المعنية بالمطار جهودها لتنظيم حركة وصول السائحين وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم، بما يضمن انسيابية حركة السفر والوصول بالتزامن مع النشاط السياحي المتواصل بالمدينة.