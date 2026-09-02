الدفاع الجوي الروسي يعلن التصدى لـ130 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" أن "خلال الليلة الماضية في 1 سبتمبر، من الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت موسكو في 2 سبتمبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان أن الطائرات دمرت فوق مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وفورونيج وكالوغا وكورسك وأوريول وروستوف وتامبوف وتولا مقاطعة موسكو وشبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار والبحر الأسود.