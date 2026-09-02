مكتب حاكم إسطنبول: اصطدام سفينتين تجاريتين ترفعان العلم التركي في بحر مرمرة

أعلن مكتب حاكم اسطنبول اليوم الأربعاء، أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم التركي اصطدمتا قبالة سواحل إسطنبول في بحر مرمرة، فيما فُقد الاتصال بإحدى السفينتين وطاقمها المؤلف من 10 أفراد.

وأضاف مكتب حاكم اسطنبول، في بيان، أن ناقلة المواد الكيميائية "ألسو" كانت في طريقها إلى ميناء علي آغا على بحر إيجه، بينما كانت سفينة الشحن "توجبرك إمام أوغلو" متجهة إلى ميناء كارادينيز إيرغلي على البحر الأسود، عندما اصطدمتا قبالة منطقة سيليفري نحو الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي

وتابع البيان أن سفنًا تابعة لخفر السواحل وطائرات مروحية أُرسلت إلى موقع الحادث لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، مشيرة إلى عدم وجود أضرار ظاهرة على متن السفينة "ألسو"، بينما لم تتمكن السلطات من التواصل مع السفينة "توجبرك إمام أوغلو" أو أفراد طاقمها. مؤكدا أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.