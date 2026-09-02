بيان مصري صيني مشترك.. التوافق على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة

عرضت فضائية إكسترا نيوز البيان المصري الصيني المشترك، حيث أكد البيان التوافق على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، متابعا: التوافق على مواصلة التبادلات رفيعة المستوى وتعزيز التنسيق الاستراتيجي.

وأوضح توسيع التنسيق في قضايا الحوكمة العالمية، بالإضافة إلى ضرورة الدفاع عن مصالح الدول النامية والجنوب العالمي.

ولفت البيان إلى أن بكين تثمن مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرسته مصر ودعمه للتعددية الدولية، ودعم القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية للبلدين.

وأكدت بكين إدراكها للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر، كما تؤكد حق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية.