زيت غير متوقع يحارب البكتيريا وحب الشباب

يصنف زيت شجرة الشاي بأنه من افضل المواد الطبيعية التي تعالج البكتيريا والمشكلات الضارة بالبشرة.

ووفقا لما جاء في موقع draxe تم استخدام شجرة الشاي لمئات السنين في أستراليا، حيث موطن هذا النبات، لمكافحة البثور والاحمرار والالتهابات على الجلد.

في حين أن العديد من الأشخاص يتفاعلون بشدة مع مكونات علاج حب الشباب النموذجية مثل الأحماض، فإن شجرة الشاي عادة ما يتم تحملها جيدًا وتأتي مع آثار جانبية قليلة، إن وجدت.

تشمل استخدامات زيت شجرة الشاي العمل كمضاد طبيعي للالتهابات، ومضاد للبكتيريا، ومضاد للميكروبات، ومضاد للفطريات، كما أن المواد الكيميائية النباتية الموجودة فيه تجعله أحد أكثر منتجات العناية بالبشرة الطبيعية تنوعًا وشعبية.

تُستخلص الزيوت العطرية المتطايرة لشجرة الشاي من حوالي 230 نوعًا مختلفًا من النباتات، معظمها موطنها الأصلي أستراليا وتشمل المكونات النشطة الرئيسية المسؤولة عن قدرتها على الحد من البكتيريا الضارة هيدروكربونات التربين، والتربينات الأحادية، والتربينات النصفية.

إذا كان نوع بشرتك معرضًا لظهور البثور، فإن زيت شجرة الشاي يمكن أن يكون علاجًا منزليًا فعالًا لحب الشباب .

وقد لاحظت الأبحاث أكثر من 100 مكون كيميائي مختلف وهيدروكربونات متطايرة تعتبر عطرية وقادرة على الانتقال عبر الهواء ومسام الجلد والأغشية المخاطية لتوفير فوائد علاجية.