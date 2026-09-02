قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عكس الاتجاه.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد صدور البيانات الأمريكية
صفقة فنزويلا| البيت الأبيض: إمدادات النفط قد تصل للاحتياطي الأمريكي في نوفمبر
تأجيل استئناف المتهم بدهس «صغير الكولدير» في شبرا الخيمة إلى 16 سبتمبر
رئيس اقتصادية النواب: زيارة الرئيس الصيني تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
من السوشيال ميديا إلى المحاكم.. تقرير يكشف حملة لتعقب جنود إسرائيليين من أصول تركية
مفتي جزر القمر: دار الإفتاء المصرية لديها تجربة رائدة في تأهيل المقبلين على الزواج
بيان مشترك لمصر والصين حول مواصلة تعميق علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة
خبير اقتصادي يكشف أهمية زيارة الرئيس الصيني للقاهرة قبل قمة بريكس
إيران.. الحرس الثوري يعلن ضبط سفينة لتهريب الوقود ويعتقل 11 شخصا أجنبيا
ماريان جرجس: زيارة شي جين بينج لمصر تحمل رسائل سياسية واقتصادية واستراتيجية
هنا جودة تتوج بذهبية تنس الطاولة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»
محمد رمضان يحيي حفلا في «روك إن ريو» بالبرازيل.. 6 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زيت غير متوقع يحارب البكتيريا وحب الشباب

فوائد زيت شجرة الشاي
فوائد زيت شجرة الشاي
اسماء محمد

يصنف زيت شجرة الشاي بأنه من افضل المواد الطبيعية التي تعالج البكتيريا والمشكلات الضارة بالبشرة.

ووفقا لما جاء في موقع draxe تم استخدام شجرة الشاي لمئات السنين في أستراليا، حيث موطن هذا النبات، لمكافحة البثور والاحمرار والالتهابات على الجلد.

في حين أن العديد من الأشخاص يتفاعلون بشدة مع مكونات علاج حب الشباب النموذجية مثل الأحماض، فإن شجرة الشاي عادة ما يتم تحملها جيدًا وتأتي مع آثار جانبية قليلة، إن وجدت.

تشمل استخدامات زيت شجرة الشاي العمل كمضاد طبيعي للالتهابات، ومضاد للبكتيريا، ومضاد للميكروبات، ومضاد للفطريات، كما أن المواد الكيميائية النباتية الموجودة فيه تجعله أحد أكثر منتجات العناية بالبشرة الطبيعية تنوعًا وشعبية.

تُستخلص الزيوت العطرية المتطايرة لشجرة الشاي من حوالي 230 نوعًا مختلفًا من النباتات، معظمها موطنها الأصلي أستراليا وتشمل المكونات النشطة الرئيسية المسؤولة عن قدرتها على الحد من البكتيريا الضارة هيدروكربونات التربين، والتربينات الأحادية، والتربينات النصفية.

إذا كان نوع بشرتك معرضًا لظهور البثور، فإن زيت شجرة الشاي يمكن أن يكون علاجًا منزليًا فعالًا  لحب الشباب .

وقد لاحظت الأبحاث أكثر من 100 مكون كيميائي مختلف وهيدروكربونات متطايرة تعتبر عطرية وقادرة على الانتقال عبر الهواء ومسام الجلد والأغشية المخاطية لتوفير فوائد علاجية.

زيت شجرة الشاي فوائد زيت شجرة الشاي البشرة البكتيريا الحبوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

إمام عاشور

محمد صلاح: الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على الدوري.. وإمام عاشور لن يستطيع العيش خارج مصر

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا يضيف الهدف الثاني في شباك مودرن سبورت بالدوري

معتمد جمال

أحمد صالح: معتمد جمال تلقى 10 عروض لكنه فضل الاستمرار مع الزمالك

المقاولون العرب والجونة

المقاولون العرب يهزم الجونة بهدف ويحقق انتصاره الأول في الدوري

بالصور

بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا

ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 

ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد

فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت

أسعار بروتون ساجا موديل 2010 المستعملة في مصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد