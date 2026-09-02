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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زيت غير متوقع يحسن الخصوبة عند الرجال

الخصوبة
الخصوبة
اسماء محمد

يبحث عدد كبير من الرجال عن الطرق الطبيعية التي تساعد في زيادة الخصوبة لديهم سواء كانوا يعانون من مشكلة بالفعل أو يرغبون في الوقاية.

وتوجد العديد من الأبحاث العلمية التى تؤكد أن زيت حبة البركة يحسن خصوبة الذكور بشرط شراءه من مصدر موثوق.

ووفقا لما ذكره موقع draxe فقد أُجريت تجربة سريرية عشوائية مزدوجة التعمية مضبوطة بالغفل لتقييم ما إذا كان زيت حبة البركة يُساعد الرجال المصابين بالعقم والذين يعانون من تشوهات في الحيوانات المنوية.

 تناولت المجموعة الضابطة 2.5 ملليلتر من زيت حبة البركة عن طريق الفم، بينما تلقت المجموعة التي تلقت الغفل نفس الكمية من البارافين السائل مرتين يوميًا لمدة شهرين.

أظهرت النتائج  أن مجموعة زيت حبة البركة شهدت تحسناً في عدد الحيوانات المنوية وكذلك في حركة الحيوانات المنوية وحجم السائل المنوي.

 تناولت مراجعة منهجية نُشرت عام 2015 في مجلة الطب العشبي تأثيرات حبة البركة على عقم الرجال. استعرض الباحثون دراسات أُجريت بين عامي 2000 و2014، وخلصوا عمومًا إلى أن حبة البركة يمكن أن "تؤثر إيجابًا على معايير الحيوانات المنوية، والسائل المنوي، وخلايا ليديج، والأعضاء التناسلية، والهرمونات الجنسية".

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