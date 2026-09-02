الصلح خير.. إخلاء سبيل المتهم بالاعتداء على طبيب العناية بمستشفى المحلة العام

قررت جهات التحقيق بنيابة ثان المحلة في محافظة الغربية اليوم اخلاء سبيل المتهم بالاعتداء على طبيب العناية بمستشفي المحلة العام عقب إجراء التصالح بين الطرفين جراء تدخل بعض الوسطاء .

الصلح خير



وكان ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة تمكنوا من ضبط المتهم في واقعة الاعتداء على طبيب بالعناية بمستشفي المحلة العام جراء احتجاجه بسبب ظروف علاج حالة مرضية تابعة له.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تعد على طبيب بالعناية بمستشفي المحلة العام.

ضبط الشاب المتهم



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم ضبط الشاب المتهم في الواقعة وعرضه علي جهات التحقيق وإتمام كافة التصالح .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.