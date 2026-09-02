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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | فايرفوكس يضيف مانع إعلانات مدمجًا إلى أجهزة آيفون.. وشاومي تكشف عن وحشها الجديد Poco F9 Ultra

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

اختراق ضخم يضرب «Dropbox».. قراصنة يصلون إلى ملفات 5 آلاف حساب
 

تعرضت حسابات على خدمة تخزين ومشاركة الملفات عبر الإنترنت دروب بوكس Dropbox، للاختراق، خلال الشهر الماضي؛ بعدما استغل قراصنة ثغرة مرتبطة بنظام مصادقة الحسابات لدى شركة “لينوفو”، ما أدى في بعض الحالات إلى الوصول إلى ملفات المستخدمين.

لن تبحث عن أغراضك مجددا.. جوجل Gemini يتذكر أين وضعتها

تستعد شركة جوجل، لإطلاق ميزة جديدة في مساعد الذكاء الاصطناعي جيميناي Gemini، تتيح للمستخدم حفظ وتذكر أماكن الأشياء والمستندات المهمة التي يحددها بنفسه، وذلك ضمن مجموعة من تحديثات أندرويد المقرر طرحها خلال سبتمبر.


بلا مبرمج ولا خبرة.. اصنع تطبيقك بنفسك باستخدام ChatGPT مجانا

لم تعد سنوات دراسة البرمجة شرطا أساسيا أمام الأشخاص الذين يرغبون في تحويل أفكارهم إلى تطبيقات ونماذج أولية قابلة للتجربة، بعدما أتاحت أدوات الذكاء الاصطناعي إمكانية كتابة الأكواد وتعديلها واكتشاف الأخطاء من خلال أوامر مكتوبة باللغة الطبيعية.

200 ميجابكسل وبطارية ضخمة.. شاومي تكشف عن وحشها الجديد Poco F9 Ultra

 

أعلنت شركة شاومي رسميا عن هاتفي Poco F9 Ultra وPoco F9 Pro، أحدث إصدارات سلسلة الهواتف التي تستهدف منافسة الأجهزة الرائدة من خلال تقديم مواصفات متقدمة وأسعار أقل من هواتف الفئة العليا التقليدية.

 

فايرفوكس يضيف مانع إعلانات مدمجا إلى أجهزة آيفون

حصل مستخدمو متصفح فايرفوكس Firefox، على أجهزة آيفون أخيرا على ميزة لطالما استفاد منها مستخدمو أندرويد وأجهزة الكمبيوتر، وهي أداة حقيقية مدمجة لحظر الإعلانات دون الحاجة إلى البحث عن إضافة منفصلة وتثبيتها.

انس الأسود والبرتقالي.. iPhone 18 Pro قد يأتي بألوان جديدة كليا

 

تضاربت الشائعات خلال الفترة الماضية حول ألوان هواتف iPhone 18 Pro، لكن مع اقتراب موعد الكشف المتوقع في 9 سبتمبر، قد تتضح بشكل أكبر خطط آبل فيما يتعلق بتصميم وألوان هواتفها الجديدة.

OpenAI تكشف تفاصيل Astra.. ذكاء اصطناعي قادر على اكتشاف ثغرات غير معروفة

كشفت شركة OpenAI عن تفاصيل جديدة بشأن نموذجها المرتقب Astra، مشيرة إلى أنه أول نموذج لغوي كبير يصل إلى ما تصفه الشركة بـ "العتبة الحرجة للأمن السيبراني"، وذلك في إطار استعداداتها لإطلاقه قريبا.

بتكلفة أقل وقدرات أفضل.. أنثروبيك تطلق نموذجي ذكاء اصطناعي جديدين للبرمجة والبحث العلمي

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، إطلاق نموذجَي ذكاء اصطناعي جديدين هما Claude Fable 5.1 وClaude Mythos 5.1، مع تركيز خاص على البرمجة والبحث العلمي ومهام العمل المعرفي المعقدة.


بكاميرا خارقة وبطارية ضخمة.. هواوي nova 16s Pro الجديد يخطف الأنظار

تستعد شركة هواوي لطرح هاتفي nova 16s وnova 16s Pro في الأسواق العالمية، بعدما كشفت عنهما في السوق الصينية مطلع يونيو الماضي.

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