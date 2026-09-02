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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تشارك في فعاليات مؤتمر تحالف مدن طريق الحرير السياحي الدولي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شاركت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أمس في فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر السنوي لتحالف مدن طريق الحرير السياحي الدولي 2026»، المنعقد بمدينة إسطنبول التركية.

وذلك ضمن جلسة افتتاحية بعنوان «إدارة الوجهات السياحية»، بمشاركة عدد من القيادات والمسؤولين والخبراء في مجالات السياحة والتنمية والترويج للمدن السياحية، من بينهم السيد نوري أصلان القائم بأعمال عمدة مدينة إسطنبول، والسيد تشانغ هاو نائب المدير العام لمجلس سياحة سانيا بالصين، والسيد عدنان السويعر، رئيس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي والسياحي بالأردن، والسيد ديفيد كمبيري عمدة مالطة.

وخلال كلمتها، استعرضت المحافظ المقومات السياحية المتنوعة والفريدة التي تتمتع بها الوادي الجديد، مؤكدة أن المحافظة تستهدف بناء وجهة سياحية مستدامة تحافظ على هويتها وخصوصيتها، كما أشارت إلى تنوع المقومات السياحية بالمحافظة، بما يشمل السياحة الأثرية والثقافية والعلاجية والاستشفائية والبيئية، بما يتيح فرصًا واعدة لجعل السياحة محركًا للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.


وأكدت محافظ الوادي الجديد، أن تطوير المقصد السياحي لا يقتصر على استثمار المقومات الطبيعية والأثرية، وإنما يتطلب تطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الاستثمار والتكنولوجيا وتأهيل الكوادر البشرية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتراثية باعتبارها ثروات للأجيال القادمة. معربةً عن تطلع المحافظة للمشاركة في بناء «طريق سياحي جديد للحرير» يربط بين الوجهات والشعوب والثقافات، ويدعم المجتمعات المحلية ويحقق الرخاء المشترك ويحافظ على المقومات السياحية للأجيال القادمة.

وفي ختام كلمتها، وجهت مجدي الدعوة لأعضاء التحالف لتنظيم النسخة القادمة من المؤتمر بمصر واستضافة المحافظة للفعاليات المصاحبة لتأكيد رسالة المؤتمر في خدمة المدن الأعضاء وتعزيز الترويج السياحي لها. 

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