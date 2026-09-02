رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي سبل التعاون المشترك

بحث رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع اليوم /الأربعاء/، مع روبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة يرافقه وفد دبلوماسي، سبل تعزيز التعاون المشترك وذلك بمقر الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وذكرت هيئة قناة السويس في بيان اليوم /الأربعاء/، أن رئيس هيئة قناة السويس أكد -خلال اللقاء- على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها حلقة وصل أساسية لدعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.

وأوضح رئيس الهيئة، أن قناة السويس نجحت في التعامل مع تداعيات التحديات الجيوسياسية في المنطقة حيث استمرت القناة في تقديم خدماتها الملاحية على مدار الساعة بدون توقف مع استحداث حزمة جديدة من الخدمات البحرية لتلبية متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة.

وأضاف ربيع أن التحديات المختلفة والمُتغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري أثبتت أن قناة السويس تحظى بمكانة متفردة في المجتمع الملاحي بفضل ما توفره من مزايا ملاحية وما تحققه من وفر تشغيلي واختصار للوقت والمسافة.

وتطرق رئيس الهيئة إلى جهود توطين الصناعة البحرية لافتا في هذا الصدد إلى ما تشهده قناة السويس من طفرة غير مسبوقة في مجال صناعة الوحدات البحرية بما يُعزز من تقديم الخدمات الملاحية المُختلفة بصورة أكثر تطورا ويفتح آفاقا جديدة للتصدير للخارج.

وشدد على أن الدولة مستمرة في رفع كفاءة المجرى الملاحي للقناة، من خلال استمرار مشروعات التطوير وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي نجح في زيادة عامل الأمان الملاحي في القطاع بنسبة 28%.

من جانبه أكد روبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين مثمنا التعاون المُثمر مع هيئة قناة السويس وما تمثله من أهمية للمصالح الأمريكية ولحركة التجارة العالمية المارة بين أوروبا وآسيا.

وأشاد بتنوع الأنشطة الاقتصادية لهيئة قناة السويس وجهودها للتعامل مع التحديات المُختلفة معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك مع قناة السويس في مجالات عمل جديدة.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان سُبل التعاون المشترك في مجالات تطوير الترسانات والخدمات البحرية، والتحول الرقمي، عقب ذلك قدم رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى روبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة ثم دعاه للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة وزيارة متحف القناة.