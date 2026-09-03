هموت نفسي يا أمي.. شاب يحاول إنهاء حياته بسبب مشادة مع والدته بالمقطم

شهدت منطقة المقطم واقعة مؤلمة، وذلك عندما أقدم شاب يبلغ من العمر 24 عاما على إيذاء نفسه ومحاولة التخلص من حياته بقطع شرايين يده، إثر مشادة كلامية حادة مع والدته بسبب خلافات أسرية وتدهور حالته النفسية.

تفاصيل الواقعة



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المقطم إخطارا من المستشفى يفيد بوصول شاب مصابا بجرح قطعي في الذراع.

اعترافات الشاب

وبالفحص وسؤال المصاب، أقر بأنه سدد الإصابة لنفسه وتخلص من الأداة المستخدمة بعدها مباشرة، مرجعا ما فَعله إلى الضغوط النفسية التي يمر بها.

ومن جانبه، أكدت والدته البالغة من العمر 50 سنة وتعمل بمستشفى، صحة أقوال نجلها بالكامل، وقد تم إسعاف المصاب ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحررت المحاضر الرسمية اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.