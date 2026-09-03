مصرع أب ونجله إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الدولي بجمصة

لقي أب ونجله مصرعهما، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ربع نقل على الطريق الدولي، بجمصة في اتجاه المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص ونجله اثر وقوع حادث بالقرب من كارتة جمصة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وأسفر الحادث عن مصرع ناجي محمد محمد متولي، 49 عاما ونجله محمد ناجي محمد، 14 عاما وصول الحالة جثة هامدة.

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى جمصة، فيما باشرت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.