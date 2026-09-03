رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتفقد سير العمل بالديوان العام

قام عمار منصور محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، بجولة تفقدية داخل إدارات وأقسام ديوان عام الوحدة المحلية.

واستهدفت الجولة متابعة انتظام سير العمل الإداري، والوقوف على مستوى الأداء التنفيذي للقطاعات المختلفة، إلى جانب الاطمئنان على آلية التعامل مع طلبات المواطنين والتعرف على احتياجاتهم بشكل مباشر.



وخلال تفقده لقطاعات المركز، شدد رئيس المدينة على أهمية الالتزام بالانضباط الإداري، وضرورة بذل أقصى الجهد لسرعة إنجاز المعاملات، مؤكدًا أن تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين في أسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمركز.



وفي ذات السياق قام رئيس المركز بجولة ميدانية لمتابعة سير أعمال التشجير وتطوير المداخل الرئيسية للمركز والقرى التابعة له، لضمان ظهور المركز بالمظهر اللائق والجمالي.



وتضمنت الأعمال الميدانية الآتي:

* زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء: توسيع نطاق زراعة أشجار الزينة والمصدات البيئية على جانبي الطرق الرئيسية والمحاور الهامة لتقليل التلوث وتحسين البيئة.

* تكثيف حملات النظافة والتجميل: رفع كميات المخلفات والأتربة بشكل دوري، مع استمرار صيانة الحدائق العامة والمتنزهات المفتوحة للمواطنين.



وأكد رئيس المركز أن هذه الأعمال تأتي تنفيذاً لتوجيهات محافظ الوادى الجديد لترسيخ الهوية البصرية والتنموية للمركز، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للحفاظ على المساحات الخضراء واستدامة أعمال التجميل بالتعاون مع قطاعات النظافة والتحسين بالمركز.