موكوينا: مصر أبهرتني.. وبيراميدز يدعمني لتحقيق الإنجازات

تحدث الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز عن تجربته في الكرة المصرية منذ توليه قيادة بيراميدز، مؤكدًا أنه كان على دراية بالدوري المصري قبل وصوله، لكنه أصبح أكثر انبهارًا به بعد خوض التجربة بشكل عملي.

قال موكوينا، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي مدحت شلبي، ببرنامج "يا مساء الأنوار"، من كينيا: «في البداية كنت على دراية بالدوري المصري، وأنا منبهر بالكرة المصرية، ولمست عظمة الأندية المصرية ورأيت النمو الذي يحدث في الدوري المصري".

وأضاف: «حصلنا على دعم منذ تواجدنا في اليوم الأول في مصر، ومنذ أول يوم في بيراميدز الجميع يوفر كل سبل الدعم والراحة للفريق من أجل تحقيق أبرز النتائج".

واختتم: "جميع أفراد الطاقم الفني والإداري يساعدونني على نمو المجموعة والارتقاء بالنادي، ونجحنا في الحصول على مجموعة من اللاعبين المميزين، إلى جانب وجود طاقم فني وإداري كبير، ومن دواعي سعادتي أن أكون جزءًا من هذه المجموعة".