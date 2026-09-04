أضرار ترك الشاحن في الكهرباء طوال الوقت.. هل هو خطر فعلًا؟

يترك كثير من الأشخاص شاحن الهاتف موصولًا بمقبس الكهرباء طوال اليوم، حتى بعد الانتهاء من شحن الهاتف، باعتبار أن الأمر مجرد عادة مريحة توفر عناء توصيل الشاحن وفصله في كل مرة. لكن هل ترك الشاحن في الكهرباء طوال الوقت آمن فعلًا؟

أضرار ترك الشاحن في الكهرباء طوال الوقت

أوضح مهند الأتصالات محمد أحمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن التعامل مع الأجهزة الكهربائية والشواحن يحتاج إلى الانتباه، خاصة إذا كان الشاحن أو السلك قديمًا أو تالفًا، مشيرة إلى أن المشكلة الأساسية لا ترتبط بمجرد وجود الشاحن في المقبس، وإنما بحالة الشاحن وجودته وطريقة استخدامه.

هل ترك الشاحن في الكهرباء يسبب حريقًا؟

ترك الشاحن موصولًا بالكهرباء لا يعني تلقائيًا أنه سيتسبب في حريق، خصوصًا إذا كان شاحنًا أصليًا وسليمًا ومطابقًا لمواصفات الجهاز.

لكن الشواحن الرديئة أو التالفة أو التي تحتوي على أسلاك مكشوفة أو أجزاء مكسورة قد تمثل خطرًا أكبر، خاصة عند استخدامها بشكل غير صحيح.

لذلك، ينصح بفحص الشاحن باستمرار والتوقف عن استخدامه إذا ظهرت عليه علامات تلف واضحة.

هل الشاحن يستهلك كهرباء وهو غير مستخدم؟

بعض أجهزة الشحن قد تستهلك كمية صغيرة من الكهرباء حتى عندما لا يكون الهاتف متصلًا بها، نتيجة ما يعرف باستهلاك الطاقة في وضع الاستعداد.

وعادة تكون الكمية صغيرة جدًا بالنسبة لشاحن واحد، لكنها تصبح استهلاكًا غير ضروري إذا تُركت شواحن وأجهزة متعددة موصولة بالكهرباء لفترات طويلة.

الخطر الأكبر.. الشاحن التالف

وتحذر سكينة جمال من استخدام أي شاحن تظهر عليه علامات التلف، مثل تشقق الغلاف الخارجي، أو سخونة غير طبيعية، أو تلف السلك، أو وجود أجزاء مكشوفة.

كما يجب عدم وضع الشاحن تحت الوسادة أو البطانية أثناء الاستخدام، لأن تغطيته قد تمنع تبديد الحرارة بشكل مناسب.

هل ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل خطر؟

أضرار ترك الشاحن في الكهرباء طوال الوقت.

وجود الهاتف متصلًا بالشاحن طوال الليل لا يعني بالضرورة حدوث مشكلة فورية، خاصة مع الهواتف والشواحن الحديثة التي تحتوي على أنظمة لإدارة عملية الشحن.

لكن من المهم استخدام شاحن وكابل موثوقين، وتجنب شحن الهاتف في أماكن تمنع التهوية أو تحت الأغطية، وعدم الاستمرار في استخدام شاحن ترتفع حرارته بصورة غير طبيعية.

كما أن ارتفاع حرارة الهاتف والبطارية بشكل متكرر ليس أمرًا ينبغي تجاهله.

متى يجب التخلص من الشاحن؟

هناك علامات تستدعي استبدال الشاحن بدل الاستمرار في استخدامه، أبرزها: