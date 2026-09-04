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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مستأجرة أمام النيابة في حادث إسماعيل دولار تكشف المستور

اسماعيل دولار
اسماعيل دولار
رامي المهدي _مصطفي رجب

كشفت أقوال مستأجرة 5 محلات تجارية أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية، تفاصيل واقعة اتهمت فيها عددًا من الأشخاص على رأسهم اسماعيل دولار بالتعدي على قفل محول الكهرباء وقطع التيار عن المحلات بمحور عبد المجيد محمود في المقطم.

وقالت المجني عليها، البالغة من العمر 44 عامًا، خلال التحقيقات، إن القيمة الإيجارية للمحلات كانت تُسدد من خلال الشركة أو عبر التحويلات البنكية.

وأضافت أن أصحاب عدد من المحلات تواصلوا معها في مساء يوم الواقعة، وأخبروها بأن أشخاصًا حضروا إلى المكان لقطع الكهرباء، فتوجهت على الفور إلى المحلات للاطمئنان عليها.

وأوضحت أنها لدى وصولها فوجئت بحضور قوات الشرطة، وعلمت من الموجودين أن الشركة استعانت بشخص يُدعى «إسماعيل دولار»، وأن مجموعة من الأشخاص حضروا إلى المكان وقاموا بكسر قفل محول الكهرباء التابع لشركة الكهرباء، ما أدى إلى قطع التيار عن المحلات، قبل أن تتدخل الشرطة وتقتاد عددًا من المتواجدين.

وذكرت المجني عليها أن الواقعة حدثت يوم 22 أغسطس 2026، في حدود الساعة السادسة مساءً، بمحور عبد المجيد محمود في المقطم.

وخلال التحقيقات، أشارت المجني عليها إلى أنها تعرفت من خلال مقطع فيديو على عدد من الأشخاص الذين ظهروا أثناء الواقعة.

اسماعيل دولار نيابة جنوب القاهرة محول الكهرباء اخبار الحوادث

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