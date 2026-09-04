منتهية التراخيص .. الداخلية تكشف حقيقة احتجاز ميكروباص دون وجه حق بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام ضابط شرطة بإحتجاز سيارته "ميكروباص" دون وجه حق وتركه سيارة أجرة أخرى لوجود أحد أفراد الشرطة ضمن مستقليها بالقاهرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ ٣٠ أغسطس المنقضى حال قيام قوة أمنية معينة بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة بالكشف الفنى على إحدى سيارات الأجرة "الميكروباص" لكونها متروكة ، تبين أنها "منتهية التراخيص" منذ عام 2020" وتم رفع السيارة وحجزها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأثناء ذلك تصادف مرور سيارة أجرة أخرى يستقلها أحد أفراد الشرطة وبفحصها تبين عدم وجود أية مخالفات بها وتم صرف قائدها .

أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (سائق "نجل مالك السيارة المضبوطة" - مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام).. وبمواجهته إعترف بإدعائه الكاذب وقيامه بنشر تلك الفيديوهات بمواقع التواصل الإجتماعى لإستيائه من ضبط سيارة والده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





