الضغط المثالي لغسيل السيارة بالماء دون إتلاف الطلاء

تعد الاستعانة بأجهزة الغسيل بالضغط العالي خيارًا سريعًا وفعالًا لتنظيف السيارات مقارنة بالتنظيف اليدوي.

ومع ذلك، فإن استخدام الجهاز بصورة عشوائية قد يحول عملية التنظيف إلى صيانة مكلفة، نتيجة الأضرار التي قد يسببها اندفاع المياه لطبقة الطلاء والطلاء الشفاف والجلاد والمجاري المطاطية والقطع الخارجية، خاصة عند تقريب الفوهة أكثر من اللازم أو ضبط الضغط على مستويات مرتفعة.

نطاق الضغط الآمن لحماية الطلاء والأجزاء المطاطية

يُقاس ضغط اندفاع المياه في أجهزة التنظيف بوحدة الرطل على البوصة المربعة (PSI)، وهي القوة المؤثرة على مساحة 1 بوصة مربعة. ويقع نطاق الضغط المثالي والآمن لتنظيف الأسطح المدهونة للسيارة بين 1200 و1900 PSI.

ويتيح هذا النطاق إزالة التراكمات والأوساخ بكفاءة دون تعريض الطلاء للخدش أو التقشير، ودون تلف المطاط المحيط بالنوافذ أو إتلاف الأجزاء البلاستيكية الخارجية.

العوامل المؤثرة في قوة اصطدام المياه وهيكل السيارة

لا يعتمد تأثير عملية الغسيل على رقم PSI وحده، بل تتكامل مجموعة من المتغيرات الهندسية التي تحدد القوة الفعلية لاصطدام المياه بجسم السيارة.

ويحدد معدل تدفق المياه (GPM) كمية المياه المندفعة خلال الدقيقة 1، حيث يساعد معدل التدفق المناسب في التخلص من الأوساخ دون الحاجة لزيادة الضغط إلى مستويات خطرة.

كما يلعب عرض الفوهة دورًا حاسمًا، حيث يُفضل استخدام الفوهات ذات الزوايا العريضة بين 25 و40 درجة لتوزيع رذاذ المياه على مساحة أوسع، مع تجنب الفوهات الضيقة من 0 إلى 15 درجة التي تركز الضغط في نقطة حادة.

وينصح الخبراء ببدء الرش من مسافة تتراوح بين 30 و45 سم عن جسم السيارة والاقتراب تدريجيًا عند الحاجة فقط، مع توجيه ذراع الرش بحركات مستمرة ومنتظمة لمنع تركيز تدفق المياه في نقطة واحدة لتفادي تضرر الطلاء أو القطع الثابتة.