بدون بيض.. طريقة عمل بلح الشام في البيت

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بلح الشام في البيت بمذاق لا يقاوم و بدون بيض.



مقادير بلح الشام بدون بيض

● 2 كوب دقيق

● 1 و1/2 كوب ماء

● ¼ كوب عصير برتقال حسب الرغبة

● 2 باكو فانيليا

● ¼ كوب زيت

● 1 ملعقة كبيرة نشا

● رشة ملح

● زيت للقلي

● شربات تقيل أو سكر

طريقة تحضير بلح الشام بدون بيض



يخلط الماء وعصير البرتقال والزيت في إناء على النار

يضاف الدقيق والنشا والملح ويقلب كل الخليط حتى الحصول على تتماسك العجينة

تضرب العجينة في العجان مع البيض والفانيليا

يوضع الخليط في كيس حلواني ويشكل

يقلى في الزيت

يوضع في الشربات أو السكر

يقدم بلح الشام