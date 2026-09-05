احذر.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لمن يتعدى على حقوق ذوي الاعاقة دون وجه حق

يحرص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على توفير حماية قانونية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتصدي لأي محاولات للتعدي على حقوقهم أو حرمانهم من المزايا والخدمات التي كفلها لهم القانون.

وفرض القانون عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون ولكل من سولت له نفسه الحصول على المزايا الممنوحة بالمخالفة للقانون بالحبس والغرامة .

حبس وغرامة تصل لـ 30 ألف جنيه

في هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من يحصل على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.

و يعاقب بنفس العقوبة كل من من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التى آلت إليه بالميراث، حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة fالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.