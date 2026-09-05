منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها الـ43 برسالة مؤثرة: نفسي أكون أم وأفرح أمي

احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلادها، الذي صادف أمس، الجمعة 4 سبتمبر، حيث شاركت جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهرت خلاله وهي تطفئ شمعة تورتة عيد ميلادها.

ووجهت منة فضالي رسالة مؤثرة بمناسبة عامها الجديد، مؤكدة أن العمر بالنسبة لها مجرد رقم، وأنها ستظل طفلة بقلبها، متمنية أن تحمل السنة الجديدة لها الخير والنجاح وتحقيق أمنيتها في أن تصبح أمًا.

وكتبت منة فضالي عبر «فيسبوك»: «كبرت سنة صحيح بس بالنسبة لي العمر رقم، هفضل طفلة لأن قلبي كده.. يا رب سنة فيها خير وربنا يحققلي اللي نفسي فيه من نجاح وأمومة، لأن حقيقي نفسي أكون أم وأفرح أمي، مش عارفة إمتى بس كله بأمر الله».

وأضافت: «وربنا يخليلي أمي اللي مليش غيرها ويديها الصحة، وجودها في حياتي أهم حاجة في الدنيا.. وشكرًا لكل الناس اللي بعتتلي وكلمتني يقولولي Happy Birthday، وشكرًا لكل الفانز».

وتحرص منة فضالي على مشاركة جمهورها جانبًا من حياتها الشخصية، كما لفتت الأنظار خلال احتفالها بعيد ميلادها بإطلالتها التي عكست محافظتها على رشاقتها وجمالها، رغم إتمامها عامها الـ43.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع رسالتها، متمنين لها عامًا جديدًا مليئًا بالنجاح والسعادة وتحقيق أمنياتها على المستويين الفني والشخصي.