قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر طبي يوضح الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص أمام فايد
فرصة لمحدودي الدخل.. كل ما تريد معرفته عن طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكى
بعد الهجمات الأمريكية.. مسئول إيراني يهدد: كل سفينة معادية أصبحت هدفا لنا
الأمين العام لـ الانتربول: نستفيد من خبرة أجهزة إنفاذ القانون في مصر
إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق "الإسماعيلية – السويس" أمام فايد
الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء
الصحة تعلن فتح حركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا للعام الدراسي الجديد.. غدا
بوتين يصف مفاوضات ويتكوف وكوشنر بـ«الصعبة».. مساعٍ أمريكية لإنهاء حرب أوكرانيا
الـ «FBI» يدرج مواطنا ألمانيًّا على قائمة المطلوبين في قضايا الاحتيال
بوتين يلتقي ويتكوف وكوشنر في موسكو.. والكرملين: المفاوضات تمر بمرحلة صعبة
برايتون يتعادل 1-1 مع ليدز بالدوري الإنجليزي
قانون الإيجار القديم.. مستشار المستأجرين: ننتظر حكم الدستورية لحسم مصير الطعون والزيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طلب منه فحص الرخص.. القبض على شخص هدد فرد شرطة بمصر القديمة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تهديد القائم على النشر لأحد أفراد الشرطة بالتعدى عليه بزعم قيام الأخير باستيقافه لفحص تراخيص دراجته النارية والتحدث معه بطريقة غير لائقة حال استقلالها وبصحبته زوجته بأحد الطرق بالقاهرة.


 بالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 أغسطس الماضى، وحال قيام قوة أمنية من قسم شرطة مصر القديمة، بمتابعة الحالة المرورية بأحد الميادين بدائرة القسم، قام أحد أفراد الشرطة باستيقاف الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، مدرب بصالة ألعاب رياضية، سبق اتهامه فى قضية حريق عمد، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، حال قيادته دراجته النارية وبرفقته أسرته لفحص التراخيص، فقام بافتعال مشادة كلامية مع فرد الشرطة المذكور بزعم التحدث معه بطريقة غير لائقة أمام زوجته دون إظهار التراخيص وقام بمغافلته وانصرف بدراجته.

أمكن ضبط الظاهر بمقطع الفيديو والدراجة النارية قيادته "سارية التراخيص"، وبمواجهته أقر بافتعاله المشادة لعدم حمله رخصة قيادة، والادعاء كذباً بتجاوز أفراد الشرطة معه فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقته لمشاهدته فرد الشرطة حال التقاطه رقم دراجته النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أسعار البيض

مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا

ترشيحاتنا

رامي صبري

وصول رامي صبري إلى بيروت استعداداً لتكريمه بجائزة «أفضل مطرب عربي» في مهرجان الموريكس دور

أميرة أديب عن والدتها: «أمي أسطورة.. وأتمنى أكون لبنتي زي ما هي بالنسبة لي»

أميرة أديب عن والدتها: أمي أسطورة.. وأتمنى أكون لبنتي زي ما هي بالنسبة لي

أيمن القيسوني

​أيمن القيسوني: فخور بكليب «اشتقتلك».. وأهنئ نجوى كرم على نجاحها في أول أداء تمثيلي

بالصور

10 أصوات تصدر من السيارة وتكشف وجود مشكلة.. لا تتجاهلها

أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد