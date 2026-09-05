بهاء سلطان يتعرض لحادث سير.. مفيدة شيحة تكشف آخر تطورات حالته الصحية

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج «الستات» المذاع عبر قناة «النهار»، مساء اليوم السبت، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان بهاء سلطان، بعد تعرضه لحادث سير على طريق وادي النطرون – العلمين، وسط حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه.

وقالت مفيدة شيحة إن الحالة الصحية للفنان بهاء سلطان مستقرة، مطمئنة الجمهور على وضعه الصحي بعد الحادث، مشيرة إلى أنه خضع للفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للاطمئنان عليه والتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة.

الحادث أسفر عن تعرض بهاء سلطان لبعض الكدمات والسحجات

وأوضحت أن الحادث أسفر عن تعرض بهاء سلطان لبعض الكدمات والسحجات، إلى جانب إصابته بارتجاج في المخ، إلا أن حالته الصحية مستقرة وتحت المتابعة الطبية، وهو ما طمأن محبيه بعد حالة القلق التي انتابتهم عقب انتشار خبر الحادث.

وأضافت مفيدة شيحة أن الفنان بهاء سلطان تلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل مستشفى العلمين، قبل أن تؤكد آخر التطورات أنه بخير وخرج من المستشفى، وهو ما جاء بالتزامن مع طمأنة مدير أعماله ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل للجمهور على حالته الصحية.

وعبرت الإعلامية مفيدة شيحة عن محبتها الكبيرة للفنان بهاء سلطان، متمنية له الشفاء والسلامة، وأن يتجاوز آثار الحادث سريعًا، قائلة إن أهم شيء في هذه اللحظة هو الاطمئنان عليه وعلى صحته بعد الحادث.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن جمهور بهاء سلطان ومحبيه يتمنون له السلامة والعودة سريعًا إلى نشاطه الفني، خاصة أنه يحظى بمكانة كبيرة لدى الجمهور المصري والعربي.