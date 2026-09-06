عقب الترميم.. الاستلام الابتدائي لمعهد أبو قير الأزهري بالإسكندرية

أجرت منطقة الإسكندرية الأزهرية، نهاية الأسبوع الماضي، إجراءات الاستلام الابتدائي لأعمال ترميم معهد أبو قير الإعدادي الثانوي، وذلك في إطار جهود المنطقة المستمرة للارتقاء بالبنية التحتية للمعاهد الأزهرية، ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للطلاب.

معاينة ميدانية دقيقة لأعمال الترميم المنفذة

وجرت أعمال الاستلام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وبحضور لجنة الاستلام برئاسة مصطفى بهي، مدير عام الإدارة العامة للخدمات ورعاية الطلاب بالمنطقة، نيابةً عن رئيس الإدارة المركزية، وبإشراف ومتابعة المهندسة منال عبد العزيز، مدير الإدارة الهندسية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

وضمت لجنة الاستلام ممثلين عن الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بقطاع المعاهد الأزهرية، في تخصصات المدني والكهرباء والشؤون الإدارية، إلى جانب ممثلين عن الإدارة المركزية للشؤون القانونية، والإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك بحضور شيخ المعهد، ومندوب التوريدات، والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال الترميم.

وأجرت اللجنة معاينة ميدانية دقيقة لأعمال الترميم المنفذة، والوقوف على الشواهد الفنية ومراجعة مختلف الأعمال، للتأكد من تنفيذها وفقًا للمواصفات والاشتراطات الهندسية المعتمدة، ومدى مطابقتها للمعايير الفنية المقررة.

وتأتي أعمال ترميم ورفع كفاءة معهد أبو قير الإعدادي الثانوي ضمن جهود منطقة الإسكندرية الأزهرية لتطوير المنشآت والمعاهد التابعة لها، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة وآمنة لأبنائنا الطلاب.

وأكدت منطقة الإسكندرية الأزهرية استمرار جهودها في متابعة أعمال الصيانة والترميم ورفع كفاءة المعاهد، بما يتماشى مع توجهات الأزهر الشريف نحو تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى المنشآت التعليمية بمختلف المناطق الأزهرية.