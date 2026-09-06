قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من سن 21 لـ45 سنة.. طريقة التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
الرئيس السيسي ينوه بدور البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية في دعم جهود التنمية بمصر
لجنة الحكام تحسم الجدل.. هل استحق مدافع الأهلي الطرد أمام سموحة؟
بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه
الطماطم بـ 40 جنيهًا.. الفلاحون يحذرون من موجة ارتفاع جديدة
جواو فيليكس يشعل أزمة في السعودية بعد هزيمة النصر أمام الاتحاد: «لو تكلمت سأفضح هذا الدوري»
جولة كتبت التاريخ وأسقطت البطل.. الهلال يطارد رقم الأهلي والاتحاد يشعل الدوري السعودي
الداخلية تداهم أوكار تجار الكيف.. مصرع 5 عناصر خطرة فى مواجهة الشرطة وضبط مخدرات بـ 94 مليون جنيه
مدبولي يتفقد مصنع خيوط باستثمارات صينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتفالاً بعيدها القومي.. الشرقية تفتتح 27 مشروعا تعليميا بـ514 مليون جنيه
في 15 بنكًا .. تراجع أسعار الدولار اليوم الأحد 6-9-2026 بمستهل التعاملات
منصة رقمية.. موعد مباراة طرابزون وجنتشلربيرليجي فى الدورى التركي والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقب الترميم.. الاستلام الابتدائي لمعهد أبو قير الأزهري بالإسكندرية

لجنة الاستلام بمعهد أبوقير
لجنة الاستلام بمعهد أبوقير
أحمد بسيوني

أجرت منطقة الإسكندرية الأزهرية، نهاية الأسبوع الماضي، إجراءات الاستلام الابتدائي لأعمال ترميم معهد أبو قير الإعدادي الثانوي، وذلك في إطار جهود المنطقة المستمرة للارتقاء بالبنية التحتية للمعاهد الأزهرية، ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للطلاب.

معاينة ميدانية دقيقة لأعمال الترميم المنفذة

وجرت أعمال الاستلام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وبحضور لجنة الاستلام برئاسة مصطفى بهي، مدير عام الإدارة العامة للخدمات ورعاية الطلاب بالمنطقة، نيابةً عن رئيس الإدارة المركزية، وبإشراف ومتابعة المهندسة منال عبد العزيز، مدير الإدارة الهندسية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

وضمت لجنة الاستلام ممثلين عن الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بقطاع المعاهد الأزهرية، في تخصصات المدني والكهرباء والشؤون الإدارية، إلى جانب ممثلين عن الإدارة المركزية للشؤون القانونية، والإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك بحضور شيخ المعهد، ومندوب التوريدات، والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال الترميم.

وأجرت اللجنة معاينة ميدانية دقيقة لأعمال الترميم المنفذة، والوقوف على الشواهد الفنية ومراجعة مختلف الأعمال، للتأكد من تنفيذها وفقًا للمواصفات والاشتراطات الهندسية المعتمدة، ومدى مطابقتها للمعايير الفنية المقررة.

وتأتي أعمال ترميم ورفع كفاءة معهد أبو قير الإعدادي الثانوي ضمن جهود منطقة الإسكندرية الأزهرية لتطوير المنشآت والمعاهد التابعة لها، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة وآمنة لأبنائنا الطلاب.

وأكدت منطقة الإسكندرية الأزهرية استمرار جهودها في متابعة أعمال الصيانة والترميم ورفع كفاءة المعاهد، بما يتماشى مع توجهات الأزهر الشريف نحو تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى المنشآت التعليمية بمختلف المناطق الأزهرية.

الإسكندرية أبوقير معهد أزهري منطقة استلام ابتدائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

موعد الإطلاق الرسمي لسلسلة Vivo X500

بسرعة فائقة ومعالج خارق| فيفو تشعل المنافسة بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته

قرص التخزين المحمول "Muse"

بأقل من سمك العملة المعدنية.. إطلاق أنحف قرص تخزين في العالم

هاتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max

تسريبات اللحظات الأخيرة: آيفون 18 برو قادم بمفرده وأول آيفون Fold يرى النور قريباً

بالصور

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ألم بسيط تتجاهله.. قد يكون علامة تحذيرية عن الإصابة بالسرطان

السرطان
السرطان
السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد