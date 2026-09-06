تداول 104 آلاف طن بضائع و10359 شاحنة بميناء الإسكندرية

قال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع ، إن ميناء الإسكندرية استقبل 25 سفينة وغادرته 19 ، بإجمالي 44 سفينة خلال هذه المدة ، في ظل انتظام العمل بكافة الإدارات التشغيلية والفنية .

وبلغ إجمالي عدد السفن العاملة المتواجدة على الأرصفة 46 سفينة بما يعكس كفاءة منظومة التشغيل وسلاسة حركة دخول وخروج السفن وفقًا للجداول الملاحية المخططة.

وأضاف بريقع أن ذلك يأتي بالتوازي مع التنسيق المستمر بين الجهات العاملة بالميناء لضمان تسريع معدلات الشحن والتفريغ، وتقليل زمن انتظار السفن، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للميناء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لكافة الخطوط الملاحية.

وأشار إلى تداول إجمالي كميات قدرها 104 آلاف طن تقريباً من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، بواقع 34 ألف طن صادر و 70 ألف طن وارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة ، بينما بلغ إجمالي عدد الحاويات المكافئة المتداولة 2991 حاوية خلال 24 ساعة، منها 1157 حاوية وارد، 916 حاوية صادر، و 918 حاوية ترانزيت، بما يعكس تنوع حركة الحاويات بين الوارد والصادر والترانزيت، ويؤكد على مكانة الميناء كمحور لوجستي إقليمي هام لتداول الحاويات وخدمة التجارة الدولية.

وأوضح أن بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة شهدت دخول 5347 شاحنة وخروج 5012 بواقع 10359 حركة للشاحانات دخولاً وخروجا من الميناء خلال 24 ساعة .

وأكد أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، تواصل جهودها لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة العمليات المينائية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الأداء.

وتؤكد الهيئة التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل مختلف مواقع العمل، إلى جانب الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية القياسية في كافة الأنشطة، بما يضمن الحفاظ على البيئة ومنع التلوث بجميع صوره، مع استمرار العمل على تقديم خدمات متميزة تدعم حركة التجارة وتخدم الاقتصاد القومي.