موزمبيق تستضيف المؤتمر الدولي للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود بأفريقيا في أكتوبر المقبل

تنظم مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع حكومة جمهورية موزمبيق وأمانة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC)، المؤتمر الدولي للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود في أفريقيا، والذي سيعقد في عاصمة موزمبيق/مابوتو/ في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026.

وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الأفريقي اليوم /الأحد/ أن هذا المؤتمر يعقد تحت شعار "توسيع نطاق الحوكمة الاستباقية والاستثمار الاستراتيجي للحد من مخاطر الكوارث وبناء أفريقيا قادرة على الصمود".

ويهدف المؤتمر إلى تسريع تنفيذ الالتزامات القارية والعالمية للحد من مخاطر الكوارث من خلال تعزيز حوكمة المخاطر وحشد الاستثمارات في مجال القدرة على الصمود ودعم أنظمة الإنذار المبكر متعددة المخاطر والتدابير الاستباقية.