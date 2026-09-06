الخريف الأوروبي يفتح 7 وجهات أمام المسافرين من مصر

تستقبل سبع وجهات أوروبية موسم الخريف بخيارات متنوعة للمسافرين من مصر، مع اعتدال درجات الحرارة وتراجع الزحام السياحي مقارنة بذروة الصيف، بما يوفر فرصة للاستمتاع بالطبيعة والمدن التاريخية والأنشطة الخارجية.

وتأتي كوبنهاغن ضمن الخيارات المناسبة للعائلات، بما توفره من واجهات بحرية ومساحات خضراء وجولات بالقوارب، بينما تجمع ليوبليانا وبحيرة بليد في سلوفينيا بين الهدوء والطبيعة والجبال والغابات.

وتوفر أمستردام مزيجًا من القنوات والمتاحف والأحياء التاريخية، فيما تمنح زيورخ فرصة للجمع بين حياة المدينة والبحيرات ورحلات جبال الألب السويسرية في برنامج واحد.

وتبرز بحيرة أوهريد في مقدونيا الشمالية كوجهة أقل تقليدية، تجمع بين الطبيعة والتاريخ والمواقع الأثرية، بينما تقدم ستوكهولم تجربة مختلفة عبر جزرها وواجهاتها البحرية ورحلات القوارب.

وتكمل بودابست القائمة بمزيج من المعالم التاريخية والحمامات الحرارية ونهر الدانوب والمقاهي، ما يجعلها مناسبة لعطلة أوروبية متكاملة.

ويمكن للمسافرين المصريين كذلك إضافة إسطنبول إلى برنامج الرحلة عند التوجه إلى أوروبا، مستفيدين من رحلات الربط التي توفرها الخطوط الجوية التركية، مع إمكانية استغلال فترات التوقف المؤهلة في استكشاف المدينة قبل مواصلة السفر.