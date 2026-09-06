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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند تدرس توسيع قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الزراعة

الهند تدرس توسيع قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الزراعة
الهند تدرس توسيع قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الزراعة
أ ش أ

تدرس الحكومة الهندية تحرير قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في قطاع زراعة المحاصيل التجارية، من خلال إدراج المزيد من المحاصيل التجارية ضمن نطاق القطاعات المسموح فيها بالاستثمار الأجنبي، وفقًا لما أفاد به مسؤول حكومي.

وتجري وزارة التجارة والصناعة مشاورات مع الأطراف المعنية بشأن هذه المسألة، بحسب المسؤول وفق ما نقلته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز) الهندية، وقال المسؤول: «نسعى إلى مزيد من تحرير قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع زراعة المحاصيل التجارية، مثل الموز».

وفي الوقت الراهن، يُسمح بملكية أجنبية تصل إلى 100% عبر المسار التلقائي في قطاعات الشاي، بما في ذلك مزارع الشاي، والقهوة، والمطاط، والهيل، وزراعة أشجار النخيل والزيتون المخصصة لإنتاج الزيوت.

وبخلاف هذه القطاعات، لا يُسمح حاليًا بالاستثمار الأجنبي المباشر في أي قطاع أو نشاط آخر من أنشطة زراعة المحاصيل التجارية.

وتلقت الهند استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 295.23 مليون دولار في قطاعي الشاي والقهوة، بما يشمل أنشطة معالجة القهوة وتخزينها، إلى جانب 3.93 مليار دولار في قطاع منتجات المطاط، وذلك خلال الفترة من أبريل2000 وحتى مارس2026.

وتشير التقديرات إلى أن الهند هي أكبر منتج للموز في العالم، بإنتاج يتجاوز 30 مليون طن سنويًا.

وعلى الرغم من تصدر الهند قائمة أكبر منتجي الموز عالميًا، فإن صادراتها لا تعكس هذا التفوق من حيث حجم الإنتاج.. إذ لا تتجاوز حصة الهند من سوق الموز العالمي 1%، رغم أن البلاد تمثل 26.45% من الإنتاج العالمي للموز، البالغ 35.36 مليون طن متري.

وخلال السنة المالية 2024-2025، صدّرت الهند موزًا بقيمة 377.5 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 30% على أساس سنوي.

وتستهدف الهند رفع قيمة صادرات الموز إلى مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وتشمل أبرز الوجهات الحالية لصادرات الموز الهندي إيران والعراق والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وأوزبكستان والمملكة العربية السعودية ونيبال وقطر والكويت والبحرين وأفغانستان وجزر المالديف.

كما تمثل أسواق الولايات المتحدة وروسيا واليابان وألمانيا والصين وهولندا والمملكة المتحدة وفرنسا فرصًا تصديرية واعدة أمام الهند.

ويُعد الموز من أبرز المحاصيل البستانية في الهند، حيث تأتي ولاية أندرا براديش في صدارة الولايات المنتجة للموز، تليها ولايات ماهاراشترا وكارناتاكا وتاميل نادو وأوتار براديش.

وتساهم الولايات الخمس مجتمعة بنحو 67% من إجمالي إنتاج الهند من الموز، وفق بيانات عام 2022-2023.

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