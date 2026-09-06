محافظ الوادي الجديد تفتتح معرض " أهلا مدارس" وتتفقد مبادرة "كلنا واحد"

افتتحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، معرض " أهلاً مدارس " بميدان البساتين بمدينة الخارجة وذلك خلال جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من الأسواق ومبادرات المستلزمات المدرسية، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، يرافقها ادددد محمد كجك نائب المحافظ، وجهاد متولي رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة.

وقد حرصت على لقاء المواطنين والاطمئنان على توافر كافة السلع المدرسية و جودتها و تناسب أسعارها بالمقارنة بالأسواق الخارجية، مؤكدةً على المتابعة الدورية لالتزام المبادرات والمحال المشاركة بنسب التخفيض في الأسعار وجودة المعروضات.

كما تفقدت خلال جولتها مبادرة "كلنا واحد" التابعة لمديرية أمن الوادي الجديد، بالإضافة إلى عددٍ من المحال التجارية المشاركة بمبادرات خفض الأسعار، مشيدةً بتنوع السلع المعروضة و توفير كل ما تحتاجه الأسرة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.