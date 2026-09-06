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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وإيفرتون.. والقائم يحرم برونو من التسجيل

مانشستر يونايتد وإيفرتون
مانشستر يونايتد وإيفرتون
حسن العمدة

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون، المقامة حاليًا على ملعب هيل ديكنسون، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بضغط واستحواذ نسبي، بحثًا عن تسجيل هدف التقدم، إلا أن دفاع إيفرتون وحارسه نجحا في الحفاظ على نظافة شباك الفريق.

وكانت أخطر فرص الشوط الأول من نصيب مانشستر يونايتد، بعدما حرم القائم برونو فيرنانديز من تسجيل هدف التقدم، إثر تسديدة قوية اصطدمت بالقائم وحرمت أصحاب الأرض من هز الشباك.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء إصابة مقلقة لهاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد، بعد اصطدام قوي في كرة هوائية مع مهاجم إيفرتون ثيرنو باري، ما تسبب في تعرض اللاعب لنزيف بالأنف، قبل أن يتلقى العلاج ويستكمل المباراة.

وعلى صعيد البطاقات، حصل هاريسون أرمسترونج وبرينان جونسون من إيفرتون على بطاقتين صفراوين خلال أحداث الشوط الأول.

تشكيل مانشستر يونايتد: 

لامنس، دالوت، ماغواير، مارتينيز، لوك شاو، ماينو، تيليمانس، برونو فيرنانديز، مبويمو، كونيا، راشفورد.

تشكيل إيفرتون: 

بيكفورد، روهل، تاركوفسكي، برانثويت، ميكولينكو، أرمسترونج، جارنر، ديوسبري هال، جونسون، جورج، باري.

ويأمل الفريقان في استغلال الشوط الثاني لحسم المباراة وانتزاع النقاط الثلاث، في ظل استمرار التعادل دون أهداف حتى الآن.

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