رسميًا .. الإنجليزي مايكل أوليفر حكمًا لمواجهة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رسميًا، اليوم الأحد، تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لإدارة لقاء ريال مدريد وإنتر ميلان في افتتاحية مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويستضيف ريال مدريد الثلاثاء المقبل على أرضه ووسط جماهيره إنتر ميلان في أولى مباريات الفريقين ضمن مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وأكد يويفا الأحد رسميًا أن الحكم الإنجليزي أوليفر سيدير ​​مباراة دوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان وريال مدريد يوم الثلاثاء وسيعاونه مواطناه ستيوارت بيرت وجيمس ماينوارينج وسيكون سام باروت هو الحكم الرابع للمباراة فيما تم إسناد مهمة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) للاسكتلندي أندرو دالاس وسيعاونه الإنجليزي مايكل سالزبوري.

وحقق إنتر ميلان الفوز بالعلامة الكاملة في الدوري الإيطالي حتى الآن في 3 مباريات وكان آخرها أمام نابولي الإيطالي 3-2 أمس السبت، فيما حقق ريال مدريد فوزين في الدوري الإسباني لكنه خسر مباراته الأخيرة في الدوري أمام ريال بيتيس الجمعة الماضية.