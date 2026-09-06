انطلاق فعاليات مبادرة "مدرستي عنواني" بدمياط

​تفقد ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، سير العمل بفعاليات مبادرة "مدرستي عنواني" بالمدرسة التجريبية المطورة الإعدادية المشتركة، بمشاركة محمد الششنجي، مدير إدارة دمياط التعليمية، وذلك في إطار جهود المديرية لتطوير البيئة المدرسية وترسيخ قيم الانتماء لدى الطلاب.

​وشهدت الزيارة مشاركة ميدانية من وكيل الوزارة للطلاب في تنفيذ أنشطة المبادرة المتنوعة، والتي تضمنت أعمال الدهانات وتجميل المدرسة؛ مثل تلوين الأسوار، وإعادة تجديد الرسومات الجدارية، ورسم لوحات جديدة تعبر عن شعار المبادرة، فضلاً عن إزالة الكتابات العشوائية عن جدران الفصول الدراسية وتنظيف الفصول والديسكات وتصليح التالف منها.

​امتدت الفعاليات لتشمل الجانب البيئي والتوعوي من خلال تنظيف وتهذيب حديقة المدرسة، وزراعة أشجار جديدة، وإعداد ملصقات إرشادية لتصنيف القمامة وإدارة المخلفات. كما تضمنت الأنشطة التربوية تنظيم ندوة تكنولوجية وعرض تقديمي يستعرض أهداف المبادرة، إلى جانب تنفيذ ورشة عمل لتحسين الخط العربي، وتنظيف وتصنيف الكتب بالـمكتبة المدرسية، وإصدار عدد خاص من مجلة الحائط تحت عنوان "مدرستي عنواني".

​وأكد "ياسر عماره" خلال تفقده أهمية هذه المبادرات في المساعدة على خلق بيئة تعليمية جاذبة ونظيفة، مشيداً بالروح التعاونية بين الطلاب والإدارة المدرسية والتي تسهم في صيانة المرافق والارتقاء بالمظهر الحضاري للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.