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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث: المنصات التابعة للجماعة الإرهابية تنشر الشائعات للتأثير على العلاقة بين الشعب والدولة

الإخوان الإرهابية
الإخوان الإرهابية

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن جماعة الإخوان استهدفت الدولة المصرية منذ سقوط الملكية، معتبرًا أن العلاقة بين الشعب والدولة تمثل أحد أهم عناصر تماسك المجتمع المصري، وأن حماية الدولة ومؤسساتها ترتبط بعقيدة راسخة لدى المواطنين.

وأضاف ربيع، خلال استضافته ببرنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن جماعة الإخوان، وفق رؤيته، تسعى إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتهيئة المناخ أمام تشكيل كيانات مسلحة أو ميليشيات، مشيرًا إلى أن الجماعة أدركت أهمية مؤسسات الدولة الرئيسية في الحفاظ على استقرار البلاد.

الشائعات لضرب الثقة

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة أن استهداف الدولة يتم، بحسب وصفه، من خلال حملات إعلامية متواصلة تعتمد على الشائعات وترويج ما وصفه بالأكاذيب، بهدف التأثير على علاقة المواطن بالدولة وتقويض الثقة بين الطرفين.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان تدرك وجود علاقة قوية بين الشعب المصري والدولة، معتبرًا أن استمرار القنوات والمنصات التابعة للجماعة في نشر الشائعات يأتي ضمن محاولات للتأثير على الرأي العام واستهداف مؤسسات الدولة.

باحث الإخوان الارهاب

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