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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ألوان تحكي حكايات معرض بـ متحف قصر المنيل

متحف قصر المنيل
متحف قصر المنيل
محمد الاسكندرانى

نفذ متحف قصر المنيل معرض فني نتاج ورشة ألوان تحكي حكايات قصر، لعرض إبداعات الأطفال المشاركين فيه، لتحويل رؤيتهم وخيالهم إلى لوحات فنية ملونة تحكي حكايات القصر بطريقتهم الخاصة. 

أوضحت إدارة متحف قصر المنيل، أننا تستهدف نشر الوعي السياحي والآثري لإثراء تجارب الزوار والسائحين على مدار العام.

متحف قصر المنيل

 

يُعد المتحف أحد أجمل وأهم القصور التاريخية في مصر، بدأت فكرة تحويله إلى متحف بعد وفاة الأمير تحقيقاً لوصيته. 
تم إغلاق القصر عام 2005، وأعيد افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه عام 2015، كما أعيد افتتاح متحف الصيد بالقصر عام 2017.

بدأ الأمير محمد على توفيق في بناء القصر عام 1903، ويتكون من سراي الإقامة، سراي الاستقبال، سراي العرش، المسجد، المتحف الخاص، متحف الصيد، برج الساعة، والقاعة الذهبية، جميعها بداخل سور ضخم شُيد على طراز حصون القرون الوسطي. أما باقي مساحة القصر فقد تم تخصيصها لتكون حديقة تضم عددا من الأشجار النادرة والنباتات التي جمعها الأمير من مختلف دول العالم.

ويضم المتحف ما يقرب من 4730 قطعة أثرية فريدة تعكس صورة حية لما كانت عليه حياة أمراء الأسرة الملكية في مصر آنذاك، من بينهم تحف نادرة منها سجاد وأثاث ومناضد عربية مزخرفة، وصور ولوحات زيتية لكبار الفنانين ومجوهرات ونياشين.
 


 

متحف قصر المنيل قصر المنيل ورشة ألوان ألوان حكايات قصر

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