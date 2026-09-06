أيمن سلامة يكشف تفاصيل وفاة زوجته في أول ظهور: ربنا يصبرني أنا وأولادي

تحدث السيناريست أيمن سلامة عن وفاة زوجته، في أول تعليق له عقب رحيلها، معربًا عن حزنه الشديد لفقدانها، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يمنحه وأبناءه الصبر والسلوان.

وقال أيمن سلامة: «الحمد لله، والبقاء لله وحده»، داعيًا لزوجته بالرحمة والمغفرة، ومضيفًا: «ربنا يرحمها ويصبرني أنا وأولادي».

وأوضح السيناريست، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن لديه اثنين من الأبناء، هما مروان وملك، مشيرًا إلى أنهما يدرسان في كلية الإعلام.

أول تعليق من أيمن سلامة

ويعد هذا التصريح أول تعليق من أيمن سلامة على وفاة زوجته، حيث حرص خلال حديثه على الدعاء لها والتأكيد على صعوبة الفراق، مطالبًا بالصبر له ولأبنائه في هذه الفترة الصعبة.