ماينز يحقق فوزا كبيرا على هامبورج بخماسية نظيفة في الدوري الالماني

حقق فريق ماينز فوزا كبيرا على مضيفه هامبورج بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم / الأحد/ على ملعب

إمتيك أرينا في إطار الجولة الثانية من الدوري الالماني لكرة القدم .

سجل خماسية ماينز كل من شيرالدو بيكر في الدقيقة 19 وفيليب مويني في الدقيقة 41 وفيليب تيتز هدفين في الدقيقتين 48 و83 و رانسفورد يبواه كونيجسدورفر في الدقيقة 91.

وكان ماينز تعادل سلبيا في الجولة الاولي مع بادربورن ،ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ، بينما خسر هامبورج اللقاء الاول امام بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين ،ليستمر بدون اي رصيد من النقاط.