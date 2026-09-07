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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

6 منح دراسية مجانية لأبناء البحر الأحمر بجامعة سيناء.. 4 تخصصات وفرص كاملة للطلاب المتفوقين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، إتاحة 6 منح دراسية مجانية بالكامل لأبناء المحافظة من الطلاب المتفوقين، بجامعة سيناء، للعام الجامعي 2026/2027، وذلك في إطار دعم الطلاب المتميزين وتوفير فرص تعليم جامعي متميزة أمامهم في تخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وتشمل المنح عددًا من التخصصات بكليتي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، بفرعي جامعة سيناء في العريش والقنطرة، بإجمالي 6 منح كاملة، موزعة على النحو التالي:

  • منحة واحدة بكلية الهندسة – فرع العريش.
  • منحتان بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب – فرع العريش.
  • منحة واحدة بكلية الهندسة – فرع القنطرة، قسم العمارة فقط.
  • منحتان بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب – فرع القنطرة.

شروط الترشح للمنح

وأوضحت جامعة سيناء أن المنح مخصصة للطلاب المتفوقين من أبناء محافظة البحر الأحمر، مع ضرورة استيفاء عدد من الشروط، أبرزها أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2025/2026، وألا يكون قد سبق قبوله بجامعة سيناء بفرعيها، أو سبق قبوله في أي جامعة خاصة أو أهلية أخرى.

وتستمر المنحة خلال السنوات الدراسية التالية وفقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي، شريطة محافظة الطالب على معدل تراكمي لا يقل عن 3.

حالات إلغاء المنحة

وحددت الجامعة عددًا من الحالات التي تؤدي إلى إلغاء المنحة، من بينها انخفاض المعدل التراكمي عن الحد الأدنى المطلوب لاستمرارها، أو الانقطاع عن الدراسة دون سبب مقبول، أو صدور قرار تأديبي بحق الطالب أو إدانته قانونيًا، بالإضافة إلى تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.

التقديم بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة

ولتيسير إجراءات التقديم، يتم تسليم الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح بمقر المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة البحر الأحمر، على أن تتولى الجهات المختصة مراجعة الطلبات واستيفاء البيانات، تمهيدًا لإعداد كشوف الطلاب المرشحين وإرسالها إلى جامعة سيناء وفقًا للضوابط المحددة.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن هذه المنح تأتي دعمًا للطلاب المتفوقين من أبناء البحر الأحمر، وحرصًا على إتاحة فرص تعليمية متميزة لهم في تخصصات يحتاج إليها سوق العمل، بما يسهم في الاستثمار في الكوادر الشابة والمتفوقة من أبناء المحافظة، وفتح آفاق جديدة أمامهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

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