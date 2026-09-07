ما حكم الصلاة مع ارتداء الملابس الرياضية الضيقة؟ دار الإفتاء تجيب

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الصلاة مع ارتداء الملابس الرياضية الضيقة، منوهة أنه قد اشترط الشرع الشريف شروطًا لصحة الصلاة منها ستر العورة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، والمراد بالزينة: "الثياب في الصلاة".

وأكدت دار الإفتاء أن الصلاة في ثياب الرياضة تكون صحيحةً ما دام هذا الثوبُ يسترُ العورةَ بأن كان ساترًا للونِ البشرة من السرة للركبة، ويكره أن يكون واصفًا للعورة ضيقًا، ولكن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة.

ستر العورة للرجال

وقد عَرَّف العلماء سترَ العورةِ للرجال المقصود في الصلاة بأنه ستر ما بين السرة والركبة بما يغطّي لون البشرة؛ فإن كان خفيفًا يُبيِّن لون الجلد من ورائه؛ فيُعْلَمُ بياضُهُ أو حمرتُهُ لم تجز الصلاة فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك، وذهب العلماء إلى أن الثيابَ إذا كانت تسترُ لون البشرة ولكنها تصف الخلقة جازت الصلاة مع الكراهة.

وتابعت: وإذا كان الحال كما ورد في السؤال فإن الصلاة في ثياب الرياضة -التريننج- تكون صحيحةً ما دام هذا الثوبُ الرياضي يسترُ العورةَ بأن كان ساترًا للونِ البشرة من السرة للركبة، وإنما يكره أن يكون واصفًا للعورة ضيقًا، ولكن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة.