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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة دمنهور تشارك في أعمال تقييم مشروعات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

جامعة دمنهور تشارك في أعمال تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
جامعة دمنهور تشارك في أعمال تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
ساندي رضا

شاركت جامعة دمنهور في أعمال تقييم المشروعات المتقدمة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية "المرحلة الرابعة" بمحافظة البحيرة، والتي تستمر حتى 10 سبتمبر الجاري، بمشاركة علمية فاعلة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور ضمن اللجان العلمية للتقييم، وذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور عبد العظيم حرب، و الدكتورة دعاء هيكل مقيمي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وشهدت أعمال التقييم عرض عدد من المشروعات الطلابية المتميزة من كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الزراعة، والعلوم بجامعة دمنهور، والتي ركزت على مجالات حيوية تدعم أهداف التنمية المستدامة، أبرزها: إنترنت الأشياء IoT، وتطبيقات المدن الذكية، تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، ترشيد وتقليل استهلاك الطاقة، المنصات الإلكترونية والتحكم الذكي الإلكتروني، تصنيع المواد الكهروحرارية لاستعادة الحرارة المهدرة وتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة، المهندس الزراعي الذكي وتقنيات الزراعة الدقيقة.

من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس، أن مشاركة جامعة دمنهور في المبادرة تأتي انطلاقا من إيمانها بأن الجامعات الحكومية هي قاطرة التنمية والابتكار في المجتمع، وأن  مشاركة الجامعة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية امتداد طبيعي لرسالتها في خدمة قضايا الوطن وخاصة ملف التغيرات المناخية والتحول الرقمي، معربا عن  فخره بالمستوى العلمي لمشروعات أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، مما يؤكد أن جامعة دمنهور تمتلك كوادر بحثية وطلابية قادرة على تقديم حلول علمية واقعية للتحديات التنموية.

وأشارت الدكتورة إيناس إبراهيم، إلى أن مشاركة جامعة دمنهور في أعمال تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة البحيرة تأتي انطلاقا من دور الجامعة المجتمعي ومسئوليتها الوطنية في دعم جهود الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن جامعة دمنهور لن تدخر جهدا في دعم العقول الشابة وتحويل الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع تخدم أهالي البحيرة وتسهم في مواجهة التحديات البيئية.


فيما أوضحت الدكتورة فيروز عبد المالك، منسق المبادرة بجامعة دمنهور أنه قد تقدم للمشاركة في المبادرة على مستوى محافظة البحيرة 486 مشروعا ضمن الفئات الست للمبادرة، ومن المقرر أن تسفر أعمال التقييم عن اختيار وتصعيد 18 مشروعا لتمثيل المحافظة في مرحلة التقييم على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن  اللجنة قد بدأت أعمالها بفحص المشروعات المتقدمة ودراسة مدى توافقها مع المعايير والضوابط المحددة، تمهيدا لاختيار المشروعات الأكثر تميزا وتأثيرا وتصعيدها للمنافسة على المستوى الوطني.

وتؤكد جامعة دمنهور استمرارها في دعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى بناء مستقبل مستدام، وتجدد عهدها بأن تظل شريكا فاعلا في تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تخريج أجيال قادرة على الابتكار وتقديم حلول خضراء ذكية تواجه تحديات الحاضر وتصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة، كما تؤكد جامعة دمنهور أنها ستظل داعما وسندا لكل فكرة شبابية واعدة، إيمانا منها بأن الاستثمار في العقول هو الطريق الأقصر نحو تنمية حقيقية ومستدامة لمحافظة البحيرة.

محافظة البحيرة جامعة دمنهور المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

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