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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام المندوه: مجلس الزمالك الحالي يتحمل مسؤولية أخطاء حدثت خلال وجوده

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود

قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، إنّ جون إدوارد "اشتغل شغل محترم جداً لمدة موسم رياضي" وفاز ببطولة الدوري، موضحا: "إحنا كان ممكن نفوز ببطولتين: الدوري والكونفدرالية، لكن ربنا أراد نفوز ببطولة الدوري فقط، وشكرناه على هذه الفترة".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة النهار: "ولكن في بعض الأمور هو يعني مكنش موافق عليها أو مش متفهمها أو مش قادر يتوصل.. ودعينا نحتفظ بها لمجلس الإدارة".

وأوضح أن نادي الزمالك يواجه بالفعل مشكلات مرتبطة بملف القيد، وأن هناك تحقيقات جارية لتحديد المسؤول عن الأخطاء التي حدثت في هذا الملف ومحاسبته.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة الحالي يتحمل مسؤولية وجود أخطاء وقعت خلال فترة وجوده، مؤكدًا أن المجلس يعمل على إنهاء هذا الملف وتسوية المستحقات المالية، بالتوازي مع العمل على تحقيق استدامة مالية للنادي تساعده على سداد الالتزامات.

وأكد أن استقرار نادي الزمالك يرتبط بشكل أساسي بإنهاء ملف القضايا الدولية، قائلًا: «يتنفس الزمالك لما ننهي ملف القضايا الدولية، يتنفس».

حسام المندوه الزمالك أمين صندوق نادي الزمالك لميس الحديدي

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