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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير إعداد المعلمين خطوة محورية للنهوض بالتعليم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة إعداد وتأهيل المعلمين والقيادات التعليمية، حيث تجسد حجم اهتمام الدولة المصرية بالارتقاء بجودة التعليم باعتباره أحد أهم محاور بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن توجيه الرئيس السيسي بتطوير منظومة إعداد المعلمين والقيادات يمثل خطوة مهمة نحو بناء كوادر تعليمية تمتلك القدرات والمهارات اللازمة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الاستثمار في المعلم والقيادة المدرسية هو استثمار مباشر في مستقبل الأجيال الجديدة.

وأوضح أن توجيه الرئيس السيسي بتقديم علاوة شهرية لمن يجتازون دورات الأكاديمية العسكرية المصرية يمثل حافزا مهما لتشجيع القيادات والعاملين في قطاع التعليم على تطوير أنفسهم ورفع كفاءتهم، بما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

وأشار النائب أحمد جبيلي، إلى أن تنفيذ برنامج بالتعاون مع جامعة هارفارد لتأهيل 220 قيادة مدرسية يؤكد حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة التعليمية، بما يسهم في إعداد قيادات قادرة على إدارة المدارس بكفاءة وتحسين البيئة التعليمية.

وقال إن وصول نسبة حضور الطلاب بالمدارس إلى 87% يعد مؤشرا إيجابيا على جهود الدولة لاستعادة الانضباط والانتظام داخل العملية التعليمية، لافتا إلى أهمية مواصلة العمل لتطوير المناهج وتحسين البنية التعليمية ودعم المعلمين.

وشدد النائب أحمد جبيلي على أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن بناء الإنسان المصري يأتي في صدارة أولويات الدولة، وتطوير التعليم يمثل حجر الأساس لبناء أجيال واعية ومؤهلة وقادرة على مواصلة مسيرة الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تأهيل المعلمين القيادات التعليمية القيادة المدرسية علاوة شهرية

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