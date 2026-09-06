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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تضع جودة التعليم في صدارة بناء الإنسان المصري

النائبة جيهان شاهين
النائبة جيهان شاهين
حسن رضوان

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة التعليم تعكس إدراكًا واضحًا بأن إصلاح التعليم هو استثمار مباشر في مستقبل الدولة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، مع التركيز بصورة أكبر على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها، وليس فقط تطوير البنية الأساسية أو تحديث المناهج.

وقالت شاهين إن المعلم يظل العنصر الأكثر تأثيرًا داخل المنظومة، ولذلك فإن التوسع في برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة المعلمين والقيادات المدرسية يمثل خطوة جوهرية لضمان نجاح مسار الإصلاح، موضحة أن إعداد كوادر تعليمية تمتلك أدوات العصر وقدرات القيادة والتعامل مع التطورات التكنولوجية من شأنه أن ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الطالب داخل الفصل، وعلى قدرته على التعلم والتفكير والإبداع.

تأهيل المعلم حجر الأساس في صناعة المستقبل

وأشادت عضو لجنة التعليم بالاهتمام بتوظيف التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، معتبرة أن هذه الخطوات تفتح الباب أمام انتقال المدرسة المصرية من أساليب التعليم التقليدية إلى بيئة أكثر ارتباطًا بمهارات المستقبل، بالتوازي مع استمرار الجهود الرامية إلى خفض كثافات الفصول ومعالجة العجز في أعداد المعلمين، بما يوفر للطالب بيئة أكثر ملاءمة للتحصيل ويعيد للمدرسة دورها المحوري في بناء الشخصية.

وأكدت النائبة جيهان شاهين أن توجيهات الرئيس تمثل إطارًا متكاملًا لإعادة صياغة منظومة التعليم بما يتناسب مع احتياجات الجمهورية الجديدة، مشددة على أهمية استمرار المتابعة وقياس أثر خطط التطوير على أرض الواقع، وتعزيز الاستفادة من الخبرات الدولية دون إغفال خصوصية المجتمع المصري، حتى يكون الهدف النهائي هو تخريج أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار والمنافسة، وقادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

الرئيس السيسي جودة التعليم بناء الإنسان

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