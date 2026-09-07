وزير الخارجية التونسي: منطقتنا تعيش تطورات غير مسبوقة بسبب التصعيد العسكري في الخليج

أكد محمد علي النفطي، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن المنطقة العربية تعيش تطورات غير مسبوقة في ظل التصعيد العسكري المتزايد في منطقة الخليج، مشددًا على ضرورة التحرك من أجل حماية المنطقة من الدخول في دائرة أوسع من المواجهات.

وقال وزير الخارجية التونسي إن التطورات الحالية تفرض ضرورة العمل على احتواء التصعيد، والحيلولة دون اتساع نطاق المواجهات العسكرية بما يهدد أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

وشدد النفطي على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى حماية المنطقة من الانزلاق نحو مواجهات عسكرية أوسع، والعمل على إيجاد حلول تسهم في خفض حدة التوترات الراهنة.