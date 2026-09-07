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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القاهرة تستضيف مؤتمر مؤسسة مراكز التجارة العالمية (WTCA) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

مراكز التجارة العالمية (WTCA)
مراكز التجارة العالمية (WTCA)
أ ش أ

يستضيف مركز التجارة العالمي – القاهرة النسخة الثانية من مؤتمر مؤسسة مراكز التجارة العالمية (WTCA) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر.

وذلك بحضور وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة، وأحمد سعد حسن علي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

ويجمع المؤتمر قادة الأعمال والمستثمرون وصناع السياسات وممثلو مراكز التجارة العالمية من مختلف أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية.

وذلك تحت شعار «جسر الفجوة بين أفريقيا والشرق الأوسط: حيث تلتقي الشركات والمستثمرون والأسواق»، حيث يناقش المؤتمر، على مدار ثلاثة أيام، سبل تعزيز ممرات التجارة والاستثمار، وتحقيق قدر أكبر من مواءمة السياسات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، بما يسهم في فتح آفاق جديدة لنمو الأعمال في المنطقة.

وقال السيد وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة: "تواصل مصر تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية تنافسية ومركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مدفوعةً بموقعها الاستراتيجي، وتطور بيئة الاستثمار، والجهود المستمرة لتيسير الإجراءات وتهيئة مناخ داعم لنمو القطاع الخاص. 

وتمثل المؤتمرات والفعاليات الدولية، مثل مؤتمر مؤسسة مراكز التجارة العالمية (WTCA) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، منصة مهمة لجمع المستثمرين وقادة الأعمال وصنّاع السياسات، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات. 

ونتطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز الروابط الاستثمارية والتجارية بين أفريقيا والشرق الأوسط، ودعم الشركات في استكشاف فرص جديدة والتوسع في أسواق المنطقة."

ومن جانبه، أضاف السيد أحمد سعد حسن علي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عند ملتقى طرق التجارة العالمية، وما تتمتع به من نفاذية مباشرة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب التكامل بين موانيها ومناطقها الصناعية واللوجستية، يتيح للمستثمرين فرصًا واعدة لإقامة مراكز تصنيع بالقرب من الأسواق المستهدفة، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع تنافسية المنتجات، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعاقدت على 117 مشروعًا جديدًا خلال العام المالي 2025/2026 باستثمارات بلغت نحو 7.26 مليار دولار، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المقومات التي توفرها وقدرتها على استقطاب مشروعات متنوعة تستهدف السوق المحلية والأسواق الإقليمية والدولية.

 وأضاف أن هذا النمو في الاستثمارات يدعم توجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو بناء قاعدة صناعية وتصديرية متكاملة، وتعظيم الاستفادة من موقعها في ربط الإنتاج بحركة التجارة العالمية، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات وسلاسل القيمة بين أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية، بما يعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري ويدعم النمو الصناعي المستدام.

ويأتي انعقاد المؤتمر في توقيت محوري بالنسبة للأجندة الاقتصادية والتجارية لمصر، في ظل مساعي الدولة لتعزيز مكانتها كبوابة استراتيجية تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية. يوفّر المؤتمر منصة للحوار وبناء الشراكات واستكشاف ممرات استثمارية وتجارية جديدة، مع التركيز على مواءمة السياسات التجارية، وإزالة العوائق أمام التكامل الإقليمي، وتعزيز الروابط بين الأسواق ورؤوس الأموال والبنية التحتية.

كما يستفيد المؤتمر من شبكة WTCA العالمية التي تضم أكثر من 300 موقع في نحو 100 دولة وإقليم، لربط الشركات المصرية بالفرص والأسواق الدولية ودعم مزيد من التعاون التجاري والاستثماري عبر الحدود.

مركز التجارة العالمي القاهرة يستضيف مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

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